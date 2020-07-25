台南鹽水表揚44對結婚60年鑽石婚夫妻 對數之多創紀錄

台南市鹽水區公所109年模範父親暨鑽石婚表揚活動，今天在鹽水區武廟才藝教室舉行，區長呂煌男除表揚13里的模範父親外，還有44隊結婚60年的鑽石婚夫妻接受表揚，去年只有23對，今年對數之多創下紀錄。

鹽水區今年接受表揚的模範父親有：水秀里羅榮、津城里李振榮、月港里張榮松、橋南里陳福讚、三明里黃和田、汫水里顏真投、岸內里楊喜章、義中里連進春、歡雅里許上雄、文昌里王漢忠、竹林里陳玉山、三和里林明堃、坔頭港里蔡坤松。並由岸內里楊喜章代表接受台南市晶鑽爸爸表揚。

另外鑽石婚是由各里里長甄選符合結婚滿60年的夫妻共有44對，其中有9對到現場共襄盛舉，分別是水秀里李水樹、李翁繡鳳夫妻；曾明住、曾林金盆夫妻；津城里蔡福村、蔡陳丁菊夫妻； 林居村、林李梨花夫妻；月港里趙順景、趙顏金雀夫妻；橋南里張川能、張顏秀英夫妻；岸內里李茂戌、李顏煩夫妻；歡雅里趙政吉、趙洪足夫妻；竹林里佘慶輝、佘王秀女夫妻。