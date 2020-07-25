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青春無敵沙灘排球賽 台南學甲警方邀網紅和青少年同樂

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市學甲警分局昨天下午在馬沙溝海水域場舉辦暑期青春沙灘排球趣味競賽，讓青少年在暑假從事正常休閒活動。圖／學甲警分局提供
台南市學甲警分局昨天下午在馬沙溝海水域場舉辦暑期青春沙灘排球趣味競賽，讓青少年在暑假從事正常休閒活動。圖／學甲警分局提供

台南市學甲警分局今天下午結合地區國際獅子會300-D1區、雲嘉南風景區管理處、馬沙溝海洋休閒運動渡假中心以及周邊社區學校與里民等，在台南地區著名的的馬沙溝海水域場舉辦一場別出心裁的青春無敵沙灘排球賽，以4對4方式共計有18隊組隊參賽，活動生動熱鬧有趣。

活動首先由中洲國小創鼓隊震撼人心的鼓聲揭開序幕，還邀請《角頭2》、《誰是被害者》男星「張再興」，並有youtube頻道的網紅「含羞草」、「超艾夾」、「戰神駿」及前職棒選手方昶詠等人與青少年同場競技，獅子會組團外，還有青少年扮成警察大頭公仔、瘋狂的恐龍與藝人及比基尼辣妹所組成的隊伍競賽，如一場嘉年華會。

學甲警分局長甘炎民表示，青春沙灘排球賽由在地機關、社團與社區居民與企業之大力支持，藉由活動來宣導青少年從事正當休閒活動，享受培養良好運動習慣，宣導青少年「反毒」、「打詐」、「掃黑幫」、「反霸凌」及「不援交」，另一方面透過獅子會300-D1區兒童癌症防治宣導委員會的宣導，推動預防醫學概念，建構提早因應之正確觀念，與警察重視犯罪被害預防之啟動，相互輝映。

學甲警方邀請藝人和網紅共襄盛舉，有電影《角頭2》的演員張再興，曾在2018年入圍第55屆金馬獎最佳新演員獎，也是警察機關的「反毒大使」，及網紅「含羞草」等人一起與青少年歡樂互動，也分享人生經驗，「青春不僅要瘋狂，更要安全」，在暑假期間要從事正當休閒活動。

台南市學甲警分局昨天下午在馬沙溝海水域場舉辦暑期青春沙灘排球趣味競賽，讓青少年在暑假從事正常休閒活動。圖／學甲警分局提供
台南市學甲警分局昨天下午在馬沙溝海水域場舉辦暑期青春沙灘排球趣味競賽，讓青少年在暑假從事正常休閒活動。圖／學甲警分局提供
台南市學甲警分局昨天下午在馬沙溝海水域場舉辦暑期青春沙灘排球趣味競賽，讓青少年在暑假從事正常休閒活動。圖／學甲警分局提供
台南市學甲警分局昨天下午在馬沙溝海水域場舉辦暑期青春沙灘排球趣味競賽，讓青少年在暑假從事正常休閒活動。圖／學甲警分局提供
台南市學甲警分局昨天下午在馬沙溝海水域場舉辦暑期青春沙灘排球趣味競賽，讓青少年在暑假從事正常休閒活動。圖／學甲警分局提供
台南市學甲警分局昨天下午在馬沙溝海水域場舉辦暑期青春沙灘排球趣味競賽，讓青少年在暑假從事正常休閒活動。圖／學甲警分局提供

警察 網紅 排球

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