嘉市創客挑戰：太陽能酒精感測器還能噴護膚乳獲首獎

嘉義市政府首次舉辦創客精神挑戰賽，今天20支入圍決賽隊伍、百位創客，在市府中庭展示說明作品，嘉義市長黃敏惠也到場聽創客解說創意，北門高中「Mystery」的太陽能酒精感測器，還能噴護膚乳液，拿下第1名，永慶高中「疫起洗手趣」、「疫探究竟」分居2、3名。

今年疫情延燒，嘉義市府鼓勵正向思考，以「創客精神挑戰賽」號召同學從防疫發想、解決問題，希望透過學生創意作品幫助防疫，4月初選吸引雲嘉嘉南四縣市58組團隊報名，最後有20隊入決賽。

黃敏惠表示，現在的孩子每個人都有想法，努力提出解決方案，科技與機械技能就這麼信手拈來，呈現在所有人眼前，「想像是創意來源、實踐是創新力量！」，參賽隊伍無論是否得獎，都是最棒的。

智慧科技處表示，決賽20隊作品，從無人運輸車、自動化消毒機器人、防疫建築、檢測APP到乾洗手手環，每項自製防疫作品都令人驚艷，其中台南市北門高中Mystery隊，以「太陽能酒精消毒器」拿下冠軍寶座。

Mystery隊說，創意發想強調「防疫還要節能」，利用太陽能作為電力來源，並且採用薄膜式太陽能板、陰天也能發電；超音波感測器，可以偵測手部，自動噴出酒精，還提供護膚乳液，噴完酒精再自動供應乳液，防疫也要保護玉手。

嘉義市地主隊，北興國中Just Maker隊，以「小麥防疫機器人」力戰高中組群雄，Just Maker說，「小麥」的功能包含身分辨識的紅外線體溫感測、手部酒精消毒，以螢幕互動與顯示，搭配鏡頭遠端操控、可分送餐點與日用品，還能上傳資料並利用LINE緊急通報。