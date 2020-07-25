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全國首家行李箱主題觀光工廠 萬國通路鮭魚返鄉

中央社 / 台南25日電

全國首家行李箱主題觀光工廠在台南！萬國通路「鮭魚返鄉」，投資35億元回到發跡的歸仁，推動多角化經營模式，成立集知識性、娛樂性的創意觀光工廠在今天開幕。

旅行箱大廠「萬國通路」7年前相中高鐵、成大航太中心旁一處近10公頃土地，闢建面積遼闊廠房及大型觀光工廠。副總統賴清德、台南市長黃偉哲、萬國通路董事長謝明振，立委王定宇、陳亭妃、林俊憲，以及台南市議長郭信良等人今天都出席開幕。

賴清德致詞提及當年擔任台南市長時，萬國通路在歸仁區新設廠房，除增加就業機會外，他也請謝明振配合市府政策成立觀光工廠，進而帶動觀光；謝明振也爽快答應，之後市府也成立小組協助推動。

黃偉哲感性祝福營運順利，期許觀光工廠與沙崙智慧綠能科學城成為好鄰居，展現無可限量的可能性，一同為城市發展的共進共榮努力。

謝明振宣布上午遊客就破萬人，6月中試營運至今遊客已破10萬人，身為台灣人感到非常驕傲。他感謝中央、地方不分黨派協助，「用世界級的理念來規畫經營」，進而克服各種困難，從無到有完成開發建設，讓人來到這裡感覺就像在歐洲度假。

萬國通路投資新台幣35億元回到發跡的歸仁區增設產業園區，成為鮭魚返鄉標竿企業之一。位於台南高鐵站旁的創意觀光工廠豐富的知識性及娛樂性，包括AR互動、DIY體驗等活動，讓遊客在參觀同時也可享受親子同樂、品味科技潮流樂趣。

觀光工廠 高鐵

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