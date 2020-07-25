快訊

日本最美公主戀情曝光 民眾：勿忘姊姊前車之鑑

揭開內幕！欲見女王屢受阻 哈利比梅根更想逃離王室

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南女中桔梗花節迎校友 巧克力卡啦雞好滋味

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南女中福利社迎接校友大會，推出「巧克力卡啦雞振興分享餐」。記者鄭惠仁／攝影
台南女中福利社迎接校友大會，推出「巧克力卡啦雞振興分享餐」。記者鄭惠仁／攝影

桔梗花是台南女中的校花，台南女中校友會今天舉辦首屆桔梗花節暨校友會會員大會，部分校友特別穿著代表桔梗花的服裝並跳舞，讓美在曼妙舞姿與溫馨中拓染，大家約好明年再來。

台南女中校友會表示，去年11月南女師生與校友在校園內復育桔梗花成功後，就開始籌辦第一屆桔梗花節。這個活動和會員大會原訂今年5月初舉行，因疫情而延到今天舉辦。

迎接桔梗花節也舉辦作品展，共有近30件作品，為94歲到30歲的老中青校友所創作，有母女檔、表姐妹檔、姑姪檔等，內容有攝影、油畫、膠彩、水彩、手作家事、美勞和服飾作品。校友除了唱《桔梗謠》和南女人最愛的《夢中的故鄉》，校長鄭文儀也朗誦詩歌「藍色的桔梗花」。

台南女中最受歡迎的餐點是合作社熱食部「黑輪嫂」的巧克力卡啦雞，迎接校友大會及8月1日的校友排球賽，特別推出「巧克力卡啦雞振興分享餐」共預約56份，許多校友沒預約，單買巧克力卡啦雞，大家喝著飲料，吃著巧克力卡啦雞，說著難忘的校園記憶。

8月1日的校友盃排球賽特別推出的「巧克力卡啦雞振興分享餐」 (預購表單：https://forms.gle/3m621W7fAbjTsVgD9 )，現場只限單點，且備料有限。

台南女中校友回母校，大家都買巧克力卡啦雞，回憶好滋味。記者鄭惠仁／攝影
台南女中校友回母校，大家都買巧克力卡啦雞，回憶好滋味。記者鄭惠仁／攝影
台南女中校友穿著特別設地的桔梗花裝迎桔梗花節，增添校園之美。記者鄭惠仁／攝影
台南女中校友穿著特別設地的桔梗花裝迎桔梗花節，增添校園之美。記者鄭惠仁／攝影
桔梗花是台南女中校花，學校種桔梗花迎接校友。記者鄭惠仁／攝影
桔梗花是台南女中校花，學校種桔梗花迎接校友。記者鄭惠仁／攝影

巧克力 排球 校花

延伸閱讀

「颶風從北而來」發表新書 台南女中難忘的故事

民眾黨章程修訂案 黨員代表大會為最高權力機關

振興經濟不分你我他 南女中推振興分享餐

指考數理好占優勢 國文好想讀醫沒討到便宜

相關新聞

台南女中桔梗花節迎校友 巧克力卡啦雞好滋味

桔梗花是台南女中的校花，台南女中校友會今天舉辦首屆桔梗花節暨校友會會員大會，部分校友特別穿著代表桔梗花的服裝並跳舞，讓美...

守護開台史地 南市台江流域夏季學校分享教與學撇步

第二屆台江流域夏季學校成果發表會今天在台江NGO中心登場，台南社大台江分校、海尾朝皇宮邀請海佃國小《小台江》、長安國小《...

遊客57萬人 台南左鎮化石園區「鰭幻夏日市集」助偏鄉

台南左鎮化石園區全新「鰭幻足跡」特展登場後，以結合360度互動環景劇場與AR實境的APP遊戲，將遠古海洋生物的故事介紹遊...

二仁溪汙染冰山一角 環團：持續監督不放鬆

第六河川局已針對二仁溪最近被發現電子廢棄物汙染點進行清理，台南環保團體表示，欣喜動作這麼快，這是過去少見的，但會持續監督...

放下嚴父身段 台南佳里模範父親玩遊戲拉近父子親情

台南市佳里區公所今天在六里聯合活動中心舉辦「109年度模範父親表揚活動」，台南市長太太劉育菁代表市長黃偉哲與佳里區長朱雅...

室內打球熱！嘉市國民運動中心綜合球場 冷氣8月底完工

嘉義市長黃敏惠今天上午到國民運動中心，出席第二屆「健康盃」3對3籃球鬥牛賽，為國、高中、大專社會組共130支球隊、520...

疫情解封嘉有好市集重新開市 翁章梁與小朋友攀樹PK

因新冠肺炎疫情睽違半年的嘉義縣治「嘉有好市集」，上午在縣府前戀人公園重新開市，共101個農特產品、文創及特色攤位，振興三...

台南新營模範父親表揚 晶鑽爸盧振華白手起家樂善好施

台南市新營區公所今天表揚109年各里模範父親名單出爐，由區長魏文貴和模範父親們一起切蛋糕，及逐一頒給匾額及合影，其中中營...

影／台南第一大觀光工廠請賴神風光開幕 上午湧進萬人

生產旅行提箱出名的萬國通路公司7年前相中高鐵、成大航太中心間溪流旁近10公頃農林土地，闢建面積遼闊生產廠房及大型觀光工廠...

影／她揭農地種電節節進逼現況 光電板就在水雉家門口

台南市官田菱角面積300多公頃，是保育類水雉最依賴的棲息環境，但現在卻面臨農地種電的威脅，水雉教育園區主任李文珍說，官田...

無法來台仍訂購芒果 台南愛文銷日本已逾600噸

今年因新冠肺炎疫情影響，台南的國際友誼市群馬縣水上町、青森縣弘前市、靜岡縣富士宮市雖然無法派員參加台南國際芒果節活動，但...

減緩雲林老人失智 建構蒙特梭利記憶學堂

台北大屯山及松仁、松智扶輪社今天與雲林縣虎尾若瑟醫院為若瑟失智共照中心建置的「蒙特梭利記憶學堂、灶腳教室」主持開幕，共同...

熱門新聞

上萬遊客衝澎湖！報復性亂象激增 澎湖人：生活大不易

澎湖每天湧入上萬遊客衝擊用水 縣府盼居民裝水塔儲水

阻精華區發展50年 汐止變電所要改屋內化

影／她揭農地種電節節進逼現況 光電板就在水雉家門口

南非女孩臉書跨海尋親 壽豐鄉公所協助找到失聯20多年家人

影／午後陣雨嚇不倒遊客 合歡山武嶺人車爆滿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。