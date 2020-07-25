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台南女中桔梗花節迎校友 巧克力卡啦雞好滋味
桔梗花是台南女中的校花，台南女中校友會今天舉辦首屆桔梗花節暨校友會會員大會，部分校友特別穿著代表桔梗花的服裝並跳舞，讓美在曼妙舞姿與溫馨中拓染，大家約好明年再來。
台南女中校友會表示，去年11月南女師生與校友在校園內復育桔梗花成功後，就開始籌辦第一屆桔梗花節。這個活動和會員大會原訂今年5月初舉行，因疫情而延到今天舉辦。
迎接桔梗花節也舉辦作品展，共有近30件作品，為94歲到30歲的老中青校友所創作，有母女檔、表姐妹檔、姑姪檔等，內容有攝影、油畫、膠彩、水彩、手作家事、美勞和服飾作品。校友除了唱《桔梗謠》和南女人最愛的《夢中的故鄉》，校長鄭文儀也朗誦詩歌「藍色的桔梗花」。
台南女中最受歡迎的餐點是合作社熱食部「黑輪嫂」的巧克力卡啦雞，迎接校友大會及8月1日的校友排球賽，特別推出「巧克力卡啦雞振興分享餐」共預約56份，許多校友沒預約，單買巧克力卡啦雞，大家喝著飲料，吃著巧克力卡啦雞，說著難忘的校園記憶。
8月1日的校友盃排球賽特別推出的「巧克力卡啦雞振興分享餐」 (預購表單：https://forms.gle/3m621W7fAbjTsVgD9 )，現場只限單點，且備料有限。
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