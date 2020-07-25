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台江兇狠圓軸蟹繁殖遭路殺 提醒用路人減速

中央社 / 台南25日電

正值台江國家公園兇狠圓軸蟹繁殖期，台南市安平沿海路段時見兇狠圓軸蟹遷徒繁殖，也使這些上岸陸蟹遭「路殺」，台江國家公園管理處也在重要路段立牌，提醒用路人小心減速。

在曾文溪注入台灣海峽前的台江國家公園青草崙堤防防汛道路旁，豎著1根有著顯眼黃黑相間的立牌，上面有螃蟹圖案，標語寫著「當心陸蟹，小心避讓」，提醒用路人開車途經時要小心上岸的陸蟹，免得這些陸蟹成為輪下亡魂。

每當台江濕地各蟹種繁殖期時，周遭時見陸蟹上岸，以目前正值繁殖期的兇狠圓軸蟹來說，安北路和民權路4段路口（台南安平郵局附近）、至安北路與安平路990巷路口（萊爾富便利商店前），這個進入台江的安平區1公里路段，就常見兇狠圓軸蟹遷徙蹤影。

兇狠圓軸蟹可不像人類，繁殖上岸遷徒可不會看紅綠燈或道路上是否有汽機車，結局就是被輾爛成一坨，台江國家公園管理處記錄，昨天上午就有49隻兇狠圓軸蟹慘死輪下。

當地居民說，陸蟹遭輾斃司空見慣，由於陸蟹體積不大，不像貓狗，不論是開車或騎機車，少有人會注意到路面上有陸蟹，若是遇上一群陸蟹，真要閃開也不容易。

另外，也有人利用兇狠圓軸蟹繁殖遷徒上岸時乘機捕捉，保七總隊第七大隊近日就在台江國家公園青草崙堤防一帶查獲3名捕捉兇狠圓軸蟹的民眾，分別依國家公園法裁罰新台幣3000元。

台管處已在青草崙堤防防汛道路設置3座陸蟹警告牌誌，提醒車輛當心陸蟹，減速避讓，也呼籲民眾勿惡意騷擾或獵殺野生動物。

兇狠圓軸蟹屬地蟹科圓軸蟹屬，分布於薩摩亞群島、大溪地、自印度太平洋區直到東非、台灣及中國的海南島等地，生活環境是海水，多見於沼澤地帶洞穴中。台江國家公園屬濕地型國家公園，有不同類型海岸、河口濕地及大面積紅樹林環境，範圍內有包括兇狠圓軸蟹在內的豐富陸蟹資源。

陸蟹 國家公園 台江

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