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解封後嘉義首場徵才 5成職缺3萬元起跳

中央社 / 嘉義縣25日電

勞動部雲嘉南分署朴子就業中心今天在嘉義縣舉辦徵才活動，是武漢肺炎疫情解封後，嘉義首場大型徵才，且逾6成職缺提供免經驗應屆畢業生，另約5成職缺待遇新台幣3萬元起跳。

徵才活動現場有21家廠商釋出463個職缺，其中超過5成職缺待遇30K（新台幣3萬元）起跳，另有企業要找有經驗的工程師與職業安全衛生管理人員，薪資上看60K，吸引不少民眾詢問。

雲嘉南分署技正楊慶元說，今年受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，廠商釋出工作機會較趨保守，今天的徵才活動是嘉義地區疫情解封後的首場大型徵才，希望能滿足畢業青年求職需求，因此，逾6成職缺不限經驗，吸引不少社會新鮮人到場求職，預估參與人數超過350人。

現場求職的賴姓青年原本在製造廠擔任技術員，日前因疫情影響被裁員，今天到現場尋找適合的工作機會；剛畢業的黃姓民眾，多次投遞求職履歷都沒下文，這次徵才有2間飯店要徵人，與在校所學習有關，就前來求職，希望能錄取。

另外，現場徵才的大瓏企業主要生產高階的醫療器材，受這波疫情影響不大，這次徵才共釋出30多個職缺，平均薪資達35K，希望多給年輕人機會，可以留在家鄉一同打拚。

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