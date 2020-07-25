守護開台史地 南市台江流域夏季學校分享教與學撇步

第二屆台江流域夏季學校成果發表會今天在台江NGO中心登場，台南社大台江分校、海尾朝皇宮邀請海佃國小《小台江》、長安國小《水水長安》、土城高中、瀛海中學師生，發表守護台江流域環境的教與學撇步，守護台灣最早開發的土地。

今天活動吸引10幾所高國中小及幼兒園親師參加，從事幼教30多年的林秀碧，在聽了海佃、長安國小、土城高中與瀛海中學的成果發筆後，十分感動，在會中發起籌編台江本土幼兒教材，立即獲得社大台江分校執行長吳茂成等人的支持；將把台江流域學習向下扎根，讓老中青少四代共同以流域學習的力量來守護台江家園。

安南國中學生郭蕙蓁表示，看到海佃國小學生張書語和媽媽設計台灣山海圳國家綠道桌遊，除佩服，也讓更多人認識台江，「原來台江家鄉，有好多人再守護。」

土城高中學生會長黃愉珊指出，台江流域學習，促進更多學生認識台江，她看到長安國小老師翁育民，引發學生探索校園生態，觀察生活環境問題，令人感動；這場教與學撇步經驗分享，也讓自己發現自然與人文也可以合作教學。

社大台江分校執行長吳茂成表示，每年暑假，都會邀請台江流域專題研究師生，共同策辦台江流域夏季學校，以社會實踐的精神，促進台江兒童及青少年探索體驗在地文化及環境生態，認識在地生活經驗知識，協助高國中小學發展台江本土及環境教育素養教學，以及課程規劃。