遊客57萬人 台南左鎮化石園區「鰭幻夏日市集」助偏鄉

台南左鎮化石園區全新「鰭幻足跡」特展登場後，以結合360度互動環景劇場與AR實境的APP遊戲，將遠古海洋生物的故事介紹遊客，隨著暑假來臨，園區結合在地社區、觀光產業、學校團體共同辦理「鰭幻夏日市集」，要讓遊客看到偏鄉資源，認識左鎮偏鄉的觀光與產業特色，園區參觀人次已突破57萬人次，期待帶來商機翻轉偏鄉。

台南市長黃偉哲市長、西拉雅風景區管理處長許主龍、文化局長葉澤山、左鎮區長邱志榮、光榮國小蔡坤良校長等共同與園區吉祥物koko和「如果兒童劇團」的恐龍阿飛一起行銷化石園區暑假市集與劇團表演，並現場試吃左鎮公舘社區的葛鬱金涼麵。

黃偉哲表示，化石園區自去年開幕以來，不僅為左鎮地區創造驚人的觀光熱潮，也為臺南山區增添觀光能量。為使左鎮化石園區帶來的人潮，成為翻轉左鎮偏鄉的觀光契機，園區暑假期間在館校中間的紅磚廣場辦理「鰭幻夏日市集」，邀請在地資源進入園區擺攤行銷，也讓遊客除了認識化石園區的豐富館藏外，還能看到左鎮社區的美食、校園活力、觀光潛力，為地方創生凝聚能量。

左鎮公舘社區表示，為迎接振興券到來，社區也推出振興方案，購買葛鬱金粉、葛鬱金麵、葛鬱金輕青霜都享有套裝優惠，期待透過振興券能夠創造消費商機。

公舘社區葛鬱金產業已經推動8年，左鎮特有的葛鬱金麵非常受遊客喜歡，並用葛鬱金渣發展出輕青霜，延長產業生命週期與價值。社區近期也運用在地特色開發全新風味餐食，如日式定食套餐或是像義大利麵般的萬壽菊青醬葛鬱金麵、芒果莎莎佐葛鬱金麵等。

黃偉哲逐一逛攤位，品嘗火龍果、珍珠芭樂等農特產，行銷在地酪梨、芒果，並認識光榮國小有孔蟲教案、南臺科技大學推出的化石教案，以及左鎮國小數位機會中心的轉印徽章。

左鎮化石園區表示，「鰭幻夏日市集」7月25、26日和8月8、9、22、23日辦理，另外周日還會結合「如果兒童劇團」演出，安排劇團恐龍偶與吉祥物koko見面會，歡迎遊客於7月26日、8月9日、8月23日前往化石園區看劇團演出。