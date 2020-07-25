放下嚴父身段 台南佳里模範父親玩遊戲拉近父子親情

台南市佳里區公所今天在六里聯合活動中心舉辦「109年度模範父親表揚活動」，台南市長太太劉育菁代表市長黃偉哲與佳里區長朱雅宏一起致贈賀匾予各里模範父親，表達祝福之意，佳里區公所精心設計「乒乓球接力賽」、「背後寫字猜猜樂」等兩項趣味遊戲，過程中乒乓球掉落，父子彼此救球畫面，趣味橫生；猜字遊戲則靠著背後寫字，合作無間讓親子關係瞬間升級，父親們開心溢於言表。

市長太太劉育菁也準備6份禮盒給遊戲得獎者，前6名為文新里黃啓智，六安里陳逸峯，佳興里黃堅煦，鎮山里郭錦成，民安里李義雄，忠仁里邱建發，希望藉著通力合作完成遊戲任務的過程，提升父親興子女間的互動與默契。

六安里陳逸峯代表佳里區接受市府晶鑽爸爸表揚。陳逸峯是退休教師，婚後扛起照顧父母、妻兒等一家七口的經濟重擔，目前子女有成，四代同堂，一家和樂。除了對家庭的付出外，也力行善舉，時常捐款幫助清寒學生，並且在「何明德行善團」擔任義工，協助行政等團務工作，關懷弱勢，造福鄉里，足勘表揚。