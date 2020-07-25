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放下嚴父身段 台南佳里模範父親玩遊戲拉近父子親情

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市佳里區公所表揚模範父親，安排遊戲讓父子同樂。圖／佳里公所提供
台南市佳里區公所表揚模範父親，安排遊戲讓父子同樂。圖／佳里公所提供

台南市佳里區公所今天在六里聯合活動中心舉辦「109年度模範父親表揚活動」，台南市長太太劉育菁代表市長黃偉哲與佳里區長朱雅宏一起致贈賀匾予各里模範父親，表達祝福之意，佳里區公所精心設計「乒乓球接力賽」、「背後寫字猜猜樂」等兩項趣味遊戲，過程中乒乓球掉落，父子彼此救球畫面，趣味橫生；猜字遊戲則靠著背後寫字，合作無間讓親子關係瞬間升級，父親們開心溢於言表。

市長太太劉育菁也準備6份禮盒給遊戲得獎者，前6名為文新里黃啓智，六安里陳逸峯，佳興里黃堅煦，鎮山里郭錦成，民安里李義雄，忠仁里邱建發，希望藉著通力合作完成遊戲任務的過程，提升父親興子女間的互動與默契。

六安里陳逸峯代表佳里區接受市府晶鑽爸爸表揚。陳逸峯是退休教師，婚後扛起照顧父母、妻兒等一家七口的經濟重擔，目前子女有成，四代同堂，一家和樂。除了對家庭的付出外，也力行善舉，時常捐款幫助清寒學生，並且在「何明德行善團」擔任義工，協助行政等團務工作，關懷弱勢，造福鄉里，足勘表揚。

今年各里模範父親代表名單如下：六安里陳逸峯、東寧里郭金獅、忠仁里邱建發、建南里黃元雄、南勢里周山發、鎮山里郭錦城、安西里黃憲清、文新里黃啟智、民安里李義雄、子龍里張金瑞、佳化里蘇鳳明、營溪里陳財富、海澄里楊慶宗、下營里林石福、佳興里黃堅煦、塭內里黃淙興等16位。

台南市佳里區公所表揚模範父親。圖／佳里公所提供
台南市佳里區公所表揚模範父親。圖／佳里公所提供
台南市佳里區公所表揚模範父親，玩遊戲前6人獲頒獎品。圖／佳里公所提供
台南市佳里區公所表揚模範父親，玩遊戲前6人獲頒獎品。圖／佳里公所提供
台南市佳里區公所表揚模範父親，安排遊戲讓父子同樂。圖／佳里公所提供
台南市佳里區公所表揚模範父親，安排遊戲讓父子同樂。圖／佳里公所提供

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