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疫情衝擊工作難找 嘉義大型徵才逾4百職缺大家搶

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
勞動部雲嘉南分署朴子就業中心上午在太保市棒棒積木飯店，舉辦大型徵才活動，共有21家廠商釋出463個工作機會，湧入大批求職者謀職搶飯碗。記者魯永明／攝影
勞動部雲嘉南分署朴子就業中心上午在太保市棒棒積木飯店，舉辦大型徵才活動，共有21家廠商釋出463個工作機會，湧入大批求職者謀職搶飯碗。記者魯永明／攝影

疫情衝擊，勞動部統計全國放無薪假廠商及勞工人數增加，嘉義縣也有10家廠商共184名勞工放無薪假，工作難找；疫情解封，勞動部雲嘉南分署朴子就業中心上午在太保市棒棒積木飯店，舉辦大型徵才活動，共有21家廠商釋出463個工作機會，湧入大批求職者謀職搶飯碗。

剛從大學畢業的黃姓社會新鮮人說，遞出不少求職履歷都沒消息，很擔心找不到工作，這次徵才知道有2間飯店要找人，洽巧與在校所學有關，投遞訂席專員、房務員工作，希望能錄取。

另名賴姓青年說，原在某家製造廠擔任技術員，因疫情影響被裁員，來徵才現場，爭取工作機會。主辦單位說，這是疫情解封後嘉義首場大型徵才，超過6成職缺給免經驗應屆畢業生，吸引不少社會新鮮人預估參與人數近500人。

徵才包括大成長城企業、松川精密、天珩機械、強本汽車交通事業、新港香藝文化館、長榮文苑酒店、棒棒積木飯店等21家廠商，超過5成職缺待遇30K起跳，大瓏企業要找有經驗工程師、職業安全衛生管理人員，薪資上看60K，吸引民眾詢問。

雲嘉南分署技正楊慶元、太保市長黃榮利、立委蔡易餘服務處主任王宣貿、嘉縣工策會總幹事林沐惠等到場，為求職朋友加油打氣。楊慶元說，受疫情影響，廠商釋出工作較趨保守，為增加青年就業，辦徵才活動，感謝廠商逆勢求才。

勞動部雲嘉南分署朴子就業中心上午在太保市棒棒積木飯店，舉辦大型徵才活動，共有21家廠商釋出463個工作機會，湧入大批求職者謀職搶飯碗。記者魯永明／攝影
勞動部雲嘉南分署朴子就業中心上午在太保市棒棒積木飯店，舉辦大型徵才活動，共有21家廠商釋出463個工作機會，湧入大批求職者謀職搶飯碗。記者魯永明／攝影
勞動部雲嘉南分署朴子就業中心上午在太保市棒棒積木飯店，舉辦大型徵才活動，共有21家廠商釋出463個工作機會，湧入大批求職者謀職搶飯碗。記者魯永明／攝影
勞動部雲嘉南分署朴子就業中心上午在太保市棒棒積木飯店，舉辦大型徵才活動，共有21家廠商釋出463個工作機會，湧入大批求職者謀職搶飯碗。記者魯永明／攝影

疫情 求職

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