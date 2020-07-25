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室內打球熱！嘉市國民運動中心綜合球場冷氣8月底完工

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
世界街舞冠軍舞團「築夢者DRZ」，今天受邀擔任青春代言人，帶領不老嘻哈志工舞力全開，為選手們加油打氣。記者卜敏正／攝影
世界街舞冠軍舞團「築夢者DRZ」，今天受邀擔任青春代言人，帶領不老嘻哈志工舞力全開，為選手們加油打氣。記者卜敏正／攝影

嘉義市長黃敏惠今天上午到國民運動中心，出席第二屆「健康盃」3對3籃球鬥牛賽，為國、高中、大專社會組共130支球隊、520位籃球競技選手開球，並宣布綜合球場裝設冷氣案已開始招標，預定暑假前完成冷氣安裝，讓市民有更舒適運動環境。

第二屆「健康盃」3對3籃球鬥牛賽今天開打，今年活動比照NBA賽事，冠軍球隊每位球員將頒發客製化「2020」健康盃冠軍戒指，共享冠軍榮耀，黃敏惠及市議員黃大祐、陳家平、黃思婷、李奕德、傅大偉等人都到場為選手加油，世界街舞冠軍舞團「築夢者DRZ」，今天受邀擔任青春代言人，帶領不老嘻哈志工舞力全開，為選手們加油打氣。

黃敏惠鼓勵青少年走出戶外、多運動，以球會友，遠離菸、檳、酒、毒等有害物資；也宣布國民運動中心裝設冷氣案，目前已開始招標，感謝市議會支持，今年8月底前會將安裝完成。

嘉義市國民運動中心執行長張高昇表示，籃球場尖峰時段每小時一面場地1000元、離峰600元；未來裝設空調後，電費會自行吸收，場地價格不會調漲。

嘉義市國民運動中心前年4月啟用，移轉給OT廠商堤姆有限公司營運管理，當初設計朝綠建築、智慧建築規劃，為減少碳排放，綜合球場部分採用空氣對流及自然排風、沒有空調設施，經運動民眾反映「太悶熱」，管理單位先增設大型冷風扇，市府去年編列560萬空調預算，市議會日前已通過。

嘉義市長黃敏惠，今天為第二屆「健康盃」3對3籃球鬥牛賽開球。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠，今天為第二屆「健康盃」3對3籃球鬥牛賽開球。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠等人，今天出席第二屆「健康盃」3對3籃球鬥牛賽開幕式。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠等人，今天出席第二屆「健康盃」3對3籃球鬥牛賽開幕式。記者卜敏正／攝影
嘉義市第二屆「健康盃」3對3籃球鬥牛賽今天開打。記者卜敏正／攝影
嘉義市第二屆「健康盃」3對3籃球鬥牛賽今天開打。記者卜敏正／攝影
嘉義市第二屆「健康盃」3對3籃球鬥牛賽今天開打。記者卜敏正／攝影
嘉義市第二屆「健康盃」3對3籃球鬥牛賽今天開打。記者卜敏正／攝影

嘉義 黃敏惠

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