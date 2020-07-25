疫情解封嘉有好市集重新開市 翁章梁與小朋友攀樹PK
因新冠肺炎疫情睽違半年的嘉義縣治「嘉有好市集」，上午在縣府前戀人公園重新開市，共101個農特產品、文創及特色攤位，振興三倍券及農遊券發威，又有摸彩，湧現一波波人潮，還不到中午，抽獎集點卡就發光，主辦單位趕緊追加發放，縣長翁章梁逛攤位與攤商、民眾熱情互動，穿戴頭盔綁繩結，與小朋友們ＰＫ攀樹，趣味熱鬧。
民眾一早就到市集逛大街，親子同樂，人潮、買氣強強滾，縣府將活動時間延長到下午4點，購物百元就可領摸彩券；農業處首次推出攀樹親子體驗活動，由嘉大樹木學研究室助理教授張坤城帶領教練，在市集巨大雨豆樹下，指導親子攀樹體驗。
攀樹教練一對一指導，讓小朋友突破高度恐懼，事前網路或現場報名，每梯次都秒殺額滿，翁章梁親自下場體驗，才一會兒功夫，就已經滿頭大汗了，許多觀眾與攀吊樹上縣長開心合影，加油喝采，攀樹過程中靠肢體協調，運用手腳力量，讓自己一步一步的往樹冠接近，會發現視野變得廣闊。
翁章梁相揪大家逛市集，振興經濟，天氣熱，為消暑氣，市集安排夏日冰果市清涼一街，以在地物產融入冰品，邊逛邊吃涼水、冰棒，為刺激買氣回饋鄉親，推出消費集點活動，消費滿百元送1個點數，集滿5點送抽IPHONE11等500多份大獎紅包牆抽抽樂摸彩券，每1個集點可以換摸彩券1張，登錄輸入摸彩序號，就有機會拚大獎贏得Toyota汽車1部。
每月的最後一周周末登場的嘉有好市集，已成為民眾假日休閒的好去處，縣府規畫擴大規模，將市集延伸到阿里山公路上的愛情大草原，以及竹崎親水公園，8月結合縣府路跑，以及秋節連假推出嫦娥市集。
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