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台南新營模範父親表揚 晶鑽爸盧振華白手起家樂善好施

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市新營區公所今天表揚109年各里模範父親。圖／新營區公所提供
台南市新營區公所今天表揚109年各里模範父親。圖／新營區公所提供

台南市新營區公所今天表揚109年各里模範父親名單出爐，由區長魏文貴和模範父親們一起切蛋糕，及逐一頒給匾額及合影，其中中營里盧振華獲選晶鑽爸爸，他事業有成樂善好施回饋鄉里，將代表新營區接受市府表揚。

公所表示，晶鑽爸爸代表中營里盧振華，目前擔任萬安社會福利慈善事業基金會董事長，他出生農村家境清寒，高中聯考落榜後，努力考上高雄海專輪機科，白手起家拓展事業後不忘進修，取得中山大學高階經營管理碩士後，再考取雲林科大產業經營專業博士班持續精進中。

他白手起家經營事業有成後，總是將回饋鄉里掛記於心，民國102年透過集團旗下公司捐贈2輛復康巴士給台南市政府及2台輪椅給新營火車站，用實際行動關懷弱勢。

在擔任三聖宮主委期間，每年都會辦理端午節送愛心及歲末寒冬送暖活動，提供肉粽、白米等愛心物資給低收入戶領取，溫暖弱勢家戶的心。也持續贊助中營里環保義工隊維護經費，協力形塑里內環境美化。

盧振華與妻子張麗雪育有一雙兒女，長女盧嘉玉在萬安基金會擔任執行長，協助家族事業發展。女婿陳俊達為醫師，現於新營開設家醫科診所濟世，長子盧嘉佑美國喬治亞州沙凡娜藝術設計大學工業設計系畢業後在萬安基金會擔任副執行長。

新營區各里模範父親如下：護鎮里林國盛、新南里方壽昌、忠政里李義源、太北里陳萬基、嘉芳里邱榮發、南興里楊水草、永平里許順賢、中營里盧振華、土庫里蔡斷明、太南里楊正來、新北里塗新財、新東里李埼山、三仙里蔡自生、民榮里翁錦福、民權里王盛發、大宏里蔡進山、埤寮里趙建祥、民生里莊國、興業里胡台棟、南紙里陳文章、姑爺里李進雄、五興里王明進、王公里蘇財元。

台南市新營區中營里盧振華獲選晶鑽爸爸，他事業有成樂善好施回饋鄉里，將代表新營區接受市府表揚。圖／新營區公所提供
台南市新營區中營里盧振華獲選晶鑽爸爸，他事業有成樂善好施回饋鄉里，將代表新營區接受市府表揚。圖／新營區公所提供

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