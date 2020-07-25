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影／台南第一大觀光工廠請賴神風光開幕 上午湧進萬人
生產旅行提箱出名的萬國通路公司7年前相中高鐵、成大航太中心間溪流旁近10公頃農林土地，闢建面積遼闊生產廠房及大型觀光工廠，今天在地方人士讚嘆聲中開幕。副總統賴清德、台南市長黃偉哲、市議會議長郭信良與立委王定宇等地方、工商界人士剪綵，場面風光熱鬧。
賴清德表示，萬國決定新設廠址後，他告訴謝董事長除了創造就業機會，是否也配合台南市政府推動觀光工廠政策成立觀光工廠，參與帶動台南市觀光，那時謝董爽快答應，他也請副市長成立小組協助推動。
萬國董事長謝明振則當眾豪氣宣布，今天上午遊客就破萬人，6月中試營運至今遊客已破10萬人，身為台灣人要感到非常驕傲。謝明振感謝中央、地方「不分黨派」協助，才能克服各種困難，從無到有完成開發建設，讓人來到這裡「感覺就像在歐洲度假，萬國產品有品牌、有觀念、有設計品質，他是「用世界級的理念來規畫經營觀光工廠」。
萬國通路成立至今40年，專營ABS、PP、PC、尼龍、聚酯類旅行箱、包袋及休間用品設計製造銷售。新建總公司在台南市歸仁，大陸廣東省東莞市有近兩萬坪生產工廠，兩地員工合約3千人。台灣廠主力生產高單價、少量多樣的ABS、PP、PC旅行箱，是企業接單銷售、營運策劃及產品設計開發「運籌帷幄中心」。
萬國通路介紹董事長謝明振秉持「追求卓越，造福人群」的理想，求學時期就萌生創業念頭。當時他追求的目標就是「此生一定要闢出一番事業，要向世界第一挑戰，這輩子絕對不能輸」。
謝振明民國68年承租廠房設備成立「萬國提箱股份有限公司」，從事各式旅行箱生產製造。謝振明「抱持著一股強烈的工作熱忱，做別人所不願做的事，吃別人所不願吃的苦，身兼數職，辛勤奮鬥，奠定了日後「萬國通路」的事業基礎。
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