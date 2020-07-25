影／她揭農地種電節節進逼現況 光電板就在水雉家門口

台南市官田菱角面積300多公頃，是保育類水雉最依賴的棲息環境，但現在卻面臨農地種電的威脅，水雉教育園區主任李文珍說，官田地區光電申請案越來越多，最近在渡仔頭又有一件新的光電板，距離園區約2公里，從百年嘉南大圳的渡頭橋一眼就可望見，覺得很諷刺，尤其另一邊的菱角田有許多水雉棲息育雛，更令人憂心。

李文珍接下先夫翁榮炫的遺願，接手水雉教育園區工作， 20年前以菱角田為家的水雉，因農藥中毒而瀕臨絕種， 透過生態補償的制度，台南市政府與農委會林務局推動「菱農保護水雉巢蛋計畫」，通報有鳥巢及蛋就可以獲得補助，水雉數量才逐漸回升，李文珍也和農民攜手推動綠色保育標章，現在卻憂心太陽光電板威脅菱角產業及水雉的生存。

李文珍今年3月初一次拜訪農民朋友時，對方告訴她「很多人來遊說租農地要種電」，李文珍才驚覺「太陽光電板已節節進逼水雉賴以生存的官田農地」，她透過管道打開潘朵拉的盒子，揭露「農地種電」造成很多租地經營的有機農土地被地主收回，官田南廍里，就有好幾十件光電申請案，她憂心若政府都放行，整個官田水雉命脈所繫的菱角田，也會陸續消失，菱角鳥將無處棲身。

台南市政府指出官田區地面型光電已核准8件，審查中有21件。為保護水雉，目前做法為水雉園區2公里內勸導勿申請，倘仍執意申請，將加會農業局森保科加強審查。農業局也強調，目前農地上能設置的綠能設施可分為屋頂型及地上型兩種，前者需具有農業經營事實，始得於農業設施屋頂附屬設置，後者則需位於公告不利耕作區範圍，以兼顧農業生產、農民收益與綠能發展。