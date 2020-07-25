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無法來台仍訂購芒果 台南愛文銷日本已逾600噸

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲表示，台南愛文芒果在日本已樹立良好的品牌形象，歡迎日本朋友一起來瘋芒果。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲表示，台南愛文芒果在日本已樹立良好的品牌形象，歡迎日本朋友一起來瘋芒果。圖／台南市政府提供

今年因新冠肺炎疫情影響，台南的國際友誼市群馬縣水上町、青森縣弘前市、靜岡縣富士宮市雖然無法派員參加台南國際芒果節活動，但仍熱烈訂購台南芒果，甚至在日本舉辦台南芒果展售會，讓在地日人能第一手品嘗芒果美味，至今台南愛文外銷日本已達630公噸。

台南市長黃偉哲表示，台南愛文芒果在日本已樹立良好的品牌形象，歡迎日本朋友一起來瘋芒果。市府指出，群馬縣水上町已連續7年採購台南愛文芒果，今年訂購量達790箱，共2015公斤，再創新高，當地的溫泉旅館及觀光農園將訂購的芒果做成糕點，以此作為期間限定商品招攬客戶。

青森縣弘前市與台南的交流起源於蘋果與芒果，弘前市櫻野百貨從2012年起每年都舉辦小型台南芒果特賣會，販賣新鮮芒果及甜點。

靜岡縣富士宮市與台南在2017年台南國際芒果節時結為友誼市，之後每年都由市長或副市長率團參加芒果節。今年靜岡縣廳、富士宮市、富士宮獅子會及當地旅行社也初次嘗試，透過該縣駐台辦事處下訂台南愛文芒果，訂單達330公斤。

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