減緩雲林老人失智 建構蒙特梭利記憶學堂

台北大屯山及松仁、松智扶輪社今天與雲林縣虎尾若瑟醫院為若瑟失智共照中心建置的「蒙特梭利記憶學堂、灶腳教室」主持開幕，共同推展「優雅老化、愛心關懷、建構失智友善社區」計畫。

大屯山扶輪社創社社長楊玉芬表示，去年參加嘉雲區一場失智共照中心聯繫會議上，分享了「蒙特梭利失智症照護模式」，眾多社友也深感蒙特梭利教室設置的重要性，進而協助若瑟醫院失智共照中心建置，提供失智長輩上課環境。

雲林衛生局長曾春美表示，目前雲林各鄉鎮設有失智據點，涵蓋率已達100%，若瑟是第1個設立的失智共照中心，提供長輩共融、活動參與、延緩失智的場所，感謝大屯山、松仁、松智扶輪社為共照中心增加蒙特梭利及烹飪教室，讓老人家活絡記憶，手腦並用，開心學習實作。

若瑟醫院長李聰明也指出，透過蒙特梭利記憶方法及灶腳教室，做老人家以前在行的手藝，灶腳教室將長者分為A、B兩組上課，延聘餐飲協會烘焙老師研習手工餅乾、水餃、可愛飯糰、炒飯、包粽子；透過實作勾起老家人美味回憶，與兒孫分享親情美食，增加信心及成就感。

李聰明說，提升失智長輩的自信心很重要，透過有趣課程安排，除能延緩退化外，更增加主動參與團體及與人交流的意願，讓長者開心、使家人放心。