清溝大學問 南市示範交流 不讓自己漏氣

台南市環境保護局為精進清溝工作，今邀集各區清潔隊長、水溝班長及實際清溝人員百餘人，在安平區洲安一街進行清溝示範交流會。

現場除展示清溝器材及機具，如清溝車、溝泥車、挖土鏟、鐵鍬、鐵勾、鬆土器、四爪及六爪耙子外，並請經驗豐富隊員現場實做教學，期使同仁精益求精，達到服務市民的目的。

市長黃偉哲表示，環保局今年6月底前已巡查並清理側溝長度1150公里、清理垃圾1151公噸、清淤重量3960公噸，已要求環保局繼續落實清溝作業，也呼籲市民勿將雜物、盆栽放在水溝蓋上，妨礙清溝作業及排水功能。

環保局長謝世傑期許清溝同仁精進團結，情義相挺。他表示，好的技術可以互相交流，清溝作業全年無休，且各區清潔隊在清溝作業時，常會碰到水泥砂漿、樹根橫穿等情形，期勉隊員應戮力完成，碰到問題以負責的態度處理，不要讓自己漏氣、不要讓環保局漏氣。