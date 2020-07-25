台南秘境鯤喜灣 鯤味餐、黃槿樹皮編織、小提琴在招手

台南市南區「樂活鯤喜灣」活動因疫情而延宕，在眾所期盼下，即將在8、9日熱情登場，這次活動有3大主軸「共好市集」、「體驗鯤喜灣」、「鯤喜灣三地文化小旅行」目前體驗鯤喜灣、鯤喜灣三地文化小旅行已開放報名，要展現不一樣的鯤喜灣之美。

台南市南區海岸從安平商港到二仁溪，其中四鯤鯓龍崗國小到灣裡段有綿延數公里的海灘，又稱黃金海岸，其中四鯤鯓海灘最美，也是觀賞夕陽最佳景點。

南區區長蔡秀琴說，「體驗鯤喜灣」分鯤味餐桌及手作體驗，8、9兩日將在美麗的海洋小學，四鯤鯓的龍崗國小來舉辦，鯤味餐桌活動價每人350元，包含風味餐盒、手作體驗及音樂饗宴；這次因疫情緣故將民眾喜愛的鯤喜灣風味餐桌餐，轉為個人餐盒，以鯤喜灣養殖海產及在地食材為主，邀請南區五星級夏都城旅的主廚掌廚，帶來滿滿的在地風味，美食之外還有來自鯤鯓小提琴的音樂饗宴及手作體驗。

手作體驗部分相當多元且呈現在地特色，有蚵殼花器製作、黃槿樹皮編織、彩花糕體驗、小提琴製作體驗，民眾可選擇鯤味餐桌活動套票，也可以選擇單項活動。

蚵殼花器製作體驗請來了同為漁村的七股區三股社區發展協會來合作，讓大家發揮創意，將蚵殼再利用製作成盆栽，並貼心的提供了土壤及植物，讓來體驗的民眾直接帶回家，留下值得紀念的回憶。小提琴製作體驗則是有喜樹當地的小提琴工廠老闆親自教學，讓民眾了解小提琴製作工法，也讓更多人知道喜樹有這樣一個特別的產業。

黃槿樹皮編織請到了纖維工藝創作者陳思睿來帶民眾體驗如何將黃槿的樹皮變成可以用來編織的材料，黃槿又稱粿仔樹，它的葉片常作為蒸粿的枕葉，是在地常見的樹種。早期它的樹皮纖維常用來編織，這次就要帶民眾從取纖到編織，完成一個充滿古早味的杯墊帶回家。

彩花糕體驗則是由來自灣裡老街經營50多年的老餅鋪「一味香」餅家的老闆教學製作，彩花糕是一味香餅家特別研發出的以杏仁涼糕為基底加上天然材料染色而成色彩繽紛的糕點，只有這裡才買得到。