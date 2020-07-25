影／荒地變身鐵道公園 台灣唯一「沒火車過站的車站」

台南市仁德區「牛稠子車站」，今天請到交通部長林佳龍與立委陳亭妃、王定宇及市議會議長郭信良率6名市議員風光啟用開幕。這處「車站」其實是新闢社區公園，以鐵道元素將荒地變身鐵道公園，網友走告拍照打卡，成為暴紅熱門景點。因不久可望設置老火車頭增色，林佳龍還當場問鄭晴而有沒有地方可放，得知已經有地主願意供地，現場響起熱烈掌聲。

仁德區成功里有奇美博物館、十鼓文創園區等觀光熱點，社區卻很冷清，未見商機。里長鄭晴而決定改變現狀，號召里民出錢出力闢建「沒火車經過的車站」，沒想到因網路流傳意外暴紅。

鄭晴而去年11月認養里內閒置私有地，獲得父老出錢出力捐出收藏的鐵道紀念品，立委協助打造月台、鐵軌、候車亭等特色興建「牛稠子車站公園」。

牛稠子車站公園有擬真火車站月台、台鐵幹線鐵軌、平交道柵欄、候車亭等，乍看無異古早火車站，「這下站上鐵軌拍照，不怕被罰」，鄭晴而還在車站周圍設計掛上大紅囍字、老電影海報，還會有古早味「佳美雜貨店」問世，期待開創專屬社區的庶民經濟。

車站日前完工後吸引網友拍照打卡，還有網友拿「台版灌籃高手平交道」、台東太麻里車站來一併介紹，掀起打卡熱潮成為台南新興景點。

「遊客人潮路過門不入，我們自造景點吸客！」鄭晴而說，自造特色景點是要活絡社區小販經濟，暴紅是意外收穫；當初著眼里內景點知名也有大批遊客，但都過門不入，才動念用閒置土地營造特色。