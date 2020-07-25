台南鐵路地下化1戶堅拒遷 林佳龍：兩月緩衝會完成溝通

交通部鐵道局原本前天要強制拆除台南鐵路地下化工程最後一戶拒遷戶，因屋主陳致曉與社運人士鎖屋抗爭，與待命的警力對峙，鐵道局為避免衝突擴大，決定暫緩拆除。交通部長林佳龍上午到台南主持仁德鐵道公園啟用後表示，還有兩個月的緩衝時間，他期待鐵道局會全力完成溝通。

林佳龍強調，鐵路地下化工程是台南市民殷殷期待的動重大建設， 建設需要徵用土地，政府要對地主抱著感恩的心，面對不同意見也要溝通，要兼顧法理情。

林佳龍說，多數地主已經同意配合政府搬遷，他代表交通部鐵道局感謝大家。他說，還有兩個月的緩衝期間，鐵道局會努力完成溝通。

南鐵工程最後一戶拆遷戶，是反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉在東區青年路巷內住處，警方前天與數十名徹夜守候的社運人士對峙，他們自鎖在陳家高呼口號抗爭到底，最後鐵道局決定暫緩拆除，警方撤退。