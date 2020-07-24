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影／蔡英文抵嘉 拿振興券買嘉義在地農特產大禮包
蔡英文總統今天下午抵達嘉義縣竹崎鄉酪梨產銷班，現場展出新港黑豆產品、竹崎酪梨、蜜雪梨等嘉義在地農產品，還有8個農會組合市值超過2000元，但只要1500元就可買到的大伴手禮盒，蔡英文現場拿出500元振興券及1000元現金購買，並在禮盒外簽名，還在產銷班牆上簽下「酪揚天下」四字。
蔡英文看著桌上擺放比手掌還大的竹崎蜜雪梨及苦茶油，非常開心表示，之前曾吃過，非常好吃！縣長翁章梁表示，現在是竹崎酪梨的產季，歡迎民眾拿振興券到嘉義買酪梨，產銷班長沈世政表示，產銷班的酪梨有產銷履歷認證，也研發出酪梨冰淇淋、手工皂等商品，提升商品價值。
嘉義縣農會現場示範農遊券的購買方式，總幹事黃貞瑜表示，「振興三倍券，來去嘉義縣」民眾只要將農遊券畫面截圖，到各農會展售中心結帳時拿出QRcode，經工作人員掃描成功就算消費完成，非常方便，這幾天農遊券吸引民眾到縣農會消費，以往一天營收最多1萬元，這次光昨天業績就達20萬元。
黃貞瑜表示，蔡總統上周三在民進黨中常會委員就職典禮，向嘉義縣農會預定50盒內含梅山梅子醋、中埔百香果吸凍、阿里山茶包、縣農會的蔬菜與水果乾、穀粉組合成的禮盒贈送委員們，黃說，縣農會可根據民眾贈禮對象客製化禮盒內容物，歡迎民眾購買。
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