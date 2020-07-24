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台灣第1顆地瓜進軍國際 虎珍堂獲比利時食品1星評鑑

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
虎珍堂精心研創的地瓜乳酪蛋糕，榮獲比利時風味評鑑大賞 ITQI一星評鑑，成為第1顆躍上國際的台灣地瓜。記者蔡維斌／攝影
虎珍堂精心研創的地瓜乳酪蛋糕，榮獲比利時風味評鑑大賞 ITQI一星評鑑，成為第1顆躍上國際的台灣地瓜。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾鎮「虎珍堂」地瓜糕餅專賣店，以黃金比例完美結合台灣地瓜和乳酪，中西合璧研製出風味獨特的「憨吉濃濃乳酪蛋糕」，進軍國際，在1000多項產品中脫穎而出，以超綿密口感散發不同層次的香味，征服評審味蕾，摘下比利時風味評鑑大賞 ITQI（International Taste Institute）一星評鑑，成為台灣第1顆躍上國際的地瓜。

被譽為食品界米其林的比利時風味評鑑大賞 ITQI，最近公告評鑑結果，雲林縣虎珍堂的「憨吉濃濃乳酪蛋糕」獲評為一星食品，同時也讓台灣地瓜的美味，引起國際美食專家的重視，並對口感獨特的台灣番薯做出的糕點，給予極高評價。

回顧參選的歷程，虎珍堂創辦人林進誠今天說，疫情因素運送比利時延誤了7天，讓他憂心口感受影響，所幸保冷劑發揮保鮮功效，讓台灣第一顆進軍國際的地瓜，終得發光發亮，令人欣慰。

原本從事出版業的林進誠，因愛吃地瓜，5年前毅然決然轉行，返鄉投入地瓜世界，多年來悉心研究不同地瓜品種的特性，甚至遠赴日本取經，以特殊技巧研製出風味獨特「虎月燒」、「地瓜乳酪蛋糕」 等10多項地瓜糕點，打出知名品牌，不僅連連連獲獎，也蟬聯三年雲林十大伴手禮，在虎尾的兩家造型店，也成為網路人氣店，為雲林地瓜打出一片天。

他說，雲林地瓜年產量連接起來足可繞地球31周，品質更是首屆一指，他從種植與烘焙的門外漢，發展到如今躍上國際舞台，就靠堅守「吃出健康、原味」的原則，絕不使用任何化學添加物，才可獲顧客肯定，不斷進步。

國際摘星成功的「憨吉濃濃乳酪蛋糕」是虎珍堂經典糕點，運用地瓜與乳酪、蜂蜜的黃金組合與特點，完全不加麵粉和水，創造出不可思議的口感，不僅入口即化，地瓜和乳酪揉合成的香甜一體，相輔相成，同時散發蜂蜜清雅的餘韻，征服評審味蕾，榮獲「風味絕佳獎章」（Superior Taste Award）殊榮。

林進誠為慶祝「憨吉濃濃乳酪蛋糕」國際摘星，推出限時買1送1特惠，即日起 8月31日止凡買「憨吉濃濃乳酪」即送散步甜品「虎月燒」，詳情電洽（05）6328835。

虎珍堂運用地瓜和乳酪黃金比例，精心研創的地瓜乳酪蛋糕，榮獲比利時風味評鑑大賞 ITQI一星評鑑，成為第1顆躍上國際的台灣地瓜。記者蔡維斌／攝影
虎珍堂運用地瓜和乳酪黃金比例，精心研創的地瓜乳酪蛋糕，榮獲比利時風味評鑑大賞 ITQI一星評鑑，成為第1顆躍上國際的台灣地瓜。記者蔡維斌／攝影
虎珍堂精心研創的地瓜乳酪蛋糕，榮獲比利時風味評鑑大賞 ITQI一星評鑑，成為第1顆躍上國際的台灣地瓜。記者蔡維斌／攝影
虎珍堂精心研創的地瓜乳酪蛋糕，榮獲比利時風味評鑑大賞 ITQI一星評鑑，成為第1顆躍上國際的台灣地瓜。記者蔡維斌／攝影
虎珍堂精心研創的地瓜乳酪蛋糕，榮獲比利時風味評鑑大賞 ITQI一星評鑑，成為第1顆躍上國際的台灣地瓜。記者蔡維斌／攝影
虎珍堂精心研創的地瓜乳酪蛋糕，榮獲比利時風味評鑑大賞 ITQI一星評鑑，成為第1顆躍上國際的台灣地瓜。記者蔡維斌／攝影
虎珍堂精心研創的地瓜乳酪蛋糕，榮獲比利時風味評鑑大賞 ITQI一星評鑑，成為第1顆躍上國際的台灣地瓜。記者蔡維斌／攝影
虎珍堂精心研創的地瓜乳酪蛋糕，榮獲比利時風味評鑑大賞 ITQI一星評鑑，成為第1顆躍上國際的台灣地瓜。記者蔡維斌／攝影
虎珍堂精心研創的地瓜乳酪蛋糕，榮獲比利時風味評鑑大賞 ITQI一星評鑑，成為第1顆躍上國際的台灣地瓜。記者蔡維斌／攝影
虎珍堂精心研創的地瓜乳酪蛋糕，榮獲比利時風味評鑑大賞 ITQI一星評鑑，成為第1顆躍上國際的台灣地瓜。記者蔡維斌／攝影

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