口蹄疫除名後 雲林豬農為豬「送機」飛香港

台灣歷經近24年等待，今年6月16日終於正式從口蹄疫區除名，相隔一個多月，雲林縣種豬業者王銘儀也於22日成功將培育的種豬，共空運94頭活豬外銷至香港，成為除名後雲林縣首例。「打了一劑強心針！」王銘儀難掩興奮地分享心情，耗時一個半月的前置作業總算沒白費，希望讓世界看到台灣豬的好品質，也藉機鼓勵更多業者投入外銷，將雲林豬推上國際。

王銘儀與弟弟承接父親傳下來的畜牧家業，多年前他們從肉豬轉做種豬，有種女豬LY品系66頭及黑豬27頭，每頭均重約25-30公斤，以及1頭80多公斤重的杜洛克公豬，此次獲香港畜牧業者青睞，王銘儀說，「辛苦的努力終於有成果」。

王銘儀表示，種豬出口前置作業最為費時也繁瑣，除得先挑選合適的豬隻，並做兩次抽血、疫病檢驗及口腔採集等，第一關取得防疫所發的健康證明書後，進一步需再取得家畜衛生所發的健康證明書，通關後再交由台灣防檢局，由防檢局每周前來牧場觀察豬隻健康狀況，取得最後一關「輸出中英文對照健康證明書」才能出口。