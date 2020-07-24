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「颶風從北而來」發表新書 台南女中難忘的故事

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南女中退休老師賀斌年輕與晚年的照片，過世前雖已九旬，受訪時仍精神奕奕。圖／台南女中校友會提供
台南女中退休老師賀斌年輕與晚年的照片，過世前雖已九旬，受訪時仍精神奕奕。圖／台南女中校友會提供

創立中華民國十字弓協會的賀斌，一生叱吒體壇風雲，台南女中校友會花了1年多時間訪談與紀錄，今天發表新書「颶風從北而來-賀斌老師口述歷史」，描繪她傳奇的人生，也收錄珍貴歷史照片，見證大時代女性縮影。

賀斌的祖先來自蒙古喀喇沁右翼旗王族，曾是中國河北省8大家族之一，而賀斌的丈夫張琛，是國父革命軍廣東軍系大將。她經歷過大陸戰亂年代，從香港遷居到台灣，當年政府曾要給她專門委員、校長職務，她都不愛，只求背負「體育教育興國」理念，當個體育老師，豪邁自信又熱情的身影讓學生們記憶深刻。

這本書由南女校友，也是媒體人的楊淑芬、吳懷寧共同撰寫，從2018年起，兩人每星期去賀斌家裡作紀錄訪談，從出生到終老完整陳述。她們表示，賀斌老師雖已年高9旬仍是精神奕奕，滔滔不絕講述生命記憶，分享生活趣事；愛打麻將的她，常拿麻將牌在桌上編排大會舞隊形。

但令人遺憾的是，賀斌去年過世，來不及看到新書出版。她們在發表會上分享心得，回述校園生活與採訪點滴，不禁心中哽咽難語。楊淑芬表示，賀斌不僅是「南女人」的老師，並曾經6度代表台灣參加世界體育會議，發表過5篇論文，以1位中學老師在世界會議發聲，稱得上是開創者，後來還全心投入十字弓運動，創造「東方魔鬼兵團」，揚名國際。

賀斌曾任教於台中師專、台南師專、台中二中、彰化女中、台南女中，在台南女中任教33年最久，影響南女校風。楊淑芬說，賀斌推動籃球、排球、射箭、大會舞、小會舞，她的性格和努力，鼓勵女孩子勇於表達自己、表現自己。

台南女中校友楊淑芬（左起）、吳懷寧，為老師賀斌寫書「颶風從北而來」。記者鄭惠仁／攝影
台南女中校友楊淑芬（左起）、吳懷寧，為老師賀斌寫書「颶風從北而來」。記者鄭惠仁／攝影

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