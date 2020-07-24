「颶風從北而來」發表新書 台南女中難忘的故事

創立中華民國十字弓協會的賀斌，一生叱吒體壇風雲，台南女中校友會花了1年多時間訪談與紀錄，今天發表新書「颶風從北而來-賀斌老師口述歷史」，描繪她傳奇的人生，也收錄珍貴歷史照片，見證大時代女性縮影。

賀斌的祖先來自蒙古喀喇沁右翼旗王族，曾是中國河北省8大家族之一，而賀斌的丈夫張琛，是國父革命軍廣東軍系大將。她經歷過大陸戰亂年代，從香港遷居到台灣，當年政府曾要給她專門委員、校長職務，她都不愛，只求背負「體育教育興國」理念，當個體育老師，豪邁自信又熱情的身影讓學生們記憶深刻。

這本書由南女校友，也是媒體人的楊淑芬、吳懷寧共同撰寫，從2018年起，兩人每星期去賀斌家裡作紀錄訪談，從出生到終老完整陳述。她們表示，賀斌老師雖已年高9旬仍是精神奕奕，滔滔不絕講述生命記憶，分享生活趣事；愛打麻將的她，常拿麻將牌在桌上編排大會舞隊形。

但令人遺憾的是，賀斌去年過世，來不及看到新書出版。她們在發表會上分享心得，回述校園生活與採訪點滴，不禁心中哽咽難語。楊淑芬表示，賀斌不僅是「南女人」的老師，並曾經6度代表台灣參加世界體育會議，發表過5篇論文，以1位中學老師在世界會議發聲，稱得上是開創者，後來還全心投入十字弓運動，創造「東方魔鬼兵團」，揚名國際。