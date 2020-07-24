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影／嘉義唯一產銷履歷認證蜂農 教你用手指辨真蜜
嘉義市東發養蜂場日前通過農委會產銷履歷認證，是嘉義縣市唯一獲認證蜂農，負責人林永勝坦言，經營養蜂場不容易，蜂農隨季節從南到北載蜜蜂追花蜜，要拿產銷履歷認證更困難，每到採蜜地點都要找當地公所認證、逐一上網登錄，再送檢驗通過，才能讓消費者看到、品嘗最優質蜂蜜。
51歲林永勝表示，從小跟父親養蜂，家族在嘉義市養蜂已80年，目前養蜂410箱，配合「林下經濟、共享自然」，經常逐花蜜而居，帶著蜂箱從南到北追逐花開，若氣候太差則無蜜可採，像前年暴雨、去年缺水不開花，都採不到龍眼花蜜，今年則是嘉義以北才有龍眼蜜。
他說，蜜蜂採蜜回到蜂巢，因剛採的蜂蜜含水分，若馬上採收容易發酵變質，他堅持等蜜蜂將蜂巢用蜂蠟完全填滿，等多餘水分去除後才採蜜，雖然花時間，但可增加蜂蜜保存期限，也因為水分去除讓蜂蜜更加濃稠。
林永勝表示，蜜蜂採蜜是用下顎腺吸取蜜汁，再用上顎腺反芻120次產生酵素、生成蜂蜜，純蜜成琥珀色、多以透明玻璃瓶裝，消費者可用手指襯在玻璃瓶後，從玻璃瓶前方直視，真蜜含有酵素、礦物質較濃稠，幾乎無法透視、看不清楚手指，若是合成蜜則較清澈，可以看見手指。
他說，也可將蜂蜜用冷水沖泡，真蜜有酵素、澱粉酶泡水會比較混濁，合成蜜則較透明；也有人將沖泡的蜜水放入寶特瓶搖晃，泡細緻綿密是真蜜，合成蜜泡沫較易消失，但他認為這個方法辦適度不佳，部分合成蜜泡沫也不少。
嘉義市府建設處長陳光興表示，蜂蜜釀製過程長，從養蜂採生蜜、濃縮到熟蜜，最後裝瓶，需要多道工序，才能釀出金黃剔透蜂蜜。市面上有各種分辨真假蜂蜜方法，政府把關透過「蜂產品產銷履歷驗證」，QR Code一掃，產銷履歷一目了然，消費者買得更安心。
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