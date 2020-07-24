快訊

央視直播美駐成都總領事館動態 逾2000萬網友觀看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／嘉義唯一產銷履歷認證蜂農 教你用手指辨真蜜

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
林永勝強調，隨季節到各地追花蜜，蜂蜜要拿到產銷履歷認證很困難。記者卜敏正／攝影
林永勝強調，隨季節到各地追花蜜，蜂蜜要拿到產銷履歷認證很困難。記者卜敏正／攝影

嘉義市東發養蜂場日前通過農委會產銷履歷認證，是嘉義縣市唯一獲認證蜂農，負責人林永勝坦言，經營養蜂場不容易，蜂農隨季節從南到北載蜜蜂追花蜜，要拿產銷履歷認證更困難，每到採蜜地點都要找當地公所認證、逐一上網登錄，再送檢驗通過，才能讓消費者看到、品嘗最優質蜂蜜

51歲林永勝表示，從小跟父親養蜂，家族在嘉義市養蜂已80年，目前養蜂410箱，配合「林下經濟、共享自然」，經常逐花蜜而居，帶著蜂箱從南到北追逐花開，若氣候太差則無蜜可採，像前年暴雨、去年缺水不開花，都採不到龍眼花蜜，今年則是嘉義以北才有龍眼蜜。

他說，蜜蜂採蜜回到蜂巢，因剛採的蜂蜜含水分，若馬上採收容易發酵變質，他堅持等蜜蜂將蜂巢用蜂蠟完全填滿，等多餘水分去除後才採蜜，雖然花時間，但可增加蜂蜜保存期限，也因為水分去除讓蜂蜜更加濃稠。

林永勝表示，蜜蜂採蜜是用下顎腺吸取蜜汁，再用上顎腺反芻120次產生酵素、生成蜂蜜，純蜜成琥珀色、多以透明玻璃瓶裝，消費者可用手指襯在玻璃瓶後，從玻璃瓶前方直視，真蜜含有酵素、礦物質較濃稠，幾乎無法透視、看不清楚手指，若是合成蜜則較清澈，可以看見手指。

他說，也可將蜂蜜用冷水沖泡，真蜜有酵素、澱粉酶泡水會比較混濁，合成蜜則較透明；也有人將沖泡的蜜水放入寶特瓶搖晃，泡細緻綿密是真蜜，合成蜜泡沫較易消失，但他認為這個方法辦適度不佳，部分合成蜜泡沫也不少。

嘉義市府建設處長陳光興表示，蜂蜜釀製過程長，從養蜂採生蜜、濃縮到熟蜜，最後裝瓶，需要多道工序，才能釀出金黃剔透蜂蜜。市面上有各種分辨真假蜂蜜方法，政府把關透過「蜂產品產銷履歷驗證」，QR Code一掃，產銷履歷一目了然，消費者買得更安心。

將手指襯在蜂蜜玻璃瓶後，因為真蜜濃稠、成琥珀色，幾乎看不到手指。記者卜敏正／攝影
將手指襯在蜂蜜玻璃瓶後，因為真蜜濃稠、成琥珀色，幾乎看不到手指。記者卜敏正／攝影
林永勝因應消費者需要，還推出巢蜜。記者卜敏正／攝影
林永勝因應消費者需要，還推出巢蜜。記者卜敏正／攝影

蜂蜜 嘉義 蜜蜂

延伸閱讀

影／蔡英文訪嘉義傳蕭登獅要來 李俊俋：天外飛來一筆

嘉市鐵路高架化地方零自籌款 總統承諾研議

嘉義／太保「抹茶洞洞草原」 夢幻美景超吸睛 ！

強！全國龍眼蜂蜜競賽台南攘括4名特等獎 蜂蜜這裡買

相關新聞

口蹄疫除名後 雲林豬農為豬「送機」飛香港

台灣歷經近24年等待，今年6月16日終於正式從口蹄疫區除名，相隔一個多月，雲林縣種豬業者王銘儀也於22日成功將培育的種豬...

影／嘉義唯一產銷履歷認證蜂農 教你用手指辨真蜜

嘉義市東發養蜂場日前通過農委會產銷履歷認證，是嘉義縣市唯一獲認證蜂農，負責人林永勝坦言，經營養蜂場不容易，蜂農隨季節從南...

影／蔡英文抵嘉 拿振興券買嘉義在地農特產大禮包

蔡英文總統今天下午抵達嘉義縣竹崎鄉酪梨產銷班，現場展出新港黑豆產品、竹崎酪梨、蜜雪梨等嘉義在地農產品，還有8個農會組合市...

台灣第1顆地瓜進軍國際 虎珍堂獲比利時食品1星評鑑

雲林縣虎尾鎮「虎珍堂」地瓜糕餅專賣店，以黃金比例完美結合台灣地瓜和乳酪，中西合璧研製出風味獨特的「憨吉濃濃乳酪蛋糕」，進...

「颶風從北而來」發表新書 台南女中難忘的故事

創立中華民國十字弓協會的賀斌，一生叱吒體壇風雲，台南女中校友會花了1年多時間訪談與紀錄，今天發表新書「颶風從北而來-賀斌...

安平劍獅結合棒球、美食行銷台南 可不能錯過！

台南市安平區公所與南市慢速壘球協為提倡棒球運動及推廣安平劍獅文化，共同舉辦安平劍獅盃星光社區棒球邀請賽，將在7月31日開...

蔡英文阿里山旅遊 只花7百元振興券買鳳梨酥咖啡

暑假旺季，安心旅遊啟動，振興三倍券發放，總統蔡英文下午到嘉義縣阿里山公路，展開振興旅遊，參訪愛情大草原、逐鹿社區，參拜龍...

影／蔡英文訪嘉義傳蕭登獅要來 李俊俋：天外飛來一筆

總統蔡英文今天參訪嘉義市、縣多處景點，網路「小商人」昨指蔡英文訪嘉義市天后宮，嘉義蕭家班的蕭登獅可能到場，認為是總統府副...

影／無現金當道！ 雲林6處熱門景點導入智慧販賣設備

雲林縣2019年首度推出「雲林良品」品牌，將縣內農特產品品牌化。今年縣府再度跨出新的一步，縣長張麗善宣布虎尾鎮魅力商圈、...

蔡英文阿里山之旅 命名梅花公鹿與馬英九命名母鹿同伴

暑假旺季，安心旅遊啟動，振興三倍券、農遊券發放，總統蔡英文下午到嘉義縣阿里山公路，展開振興旅遊，參訪愛情大草原、安置八八...

雲林冠軍紅龍果義賣助植物人 李㼈等多位藝人齊聚相挺

39度高溫熱到爆！斗六市公所則傳出唰~唰~唰~的剉冰音，斗六市長林聖爵和藝人李㼈、梁佑南、陳子強、元六、楊博智齊聚市公所...

台南之光！ 佳里國小繼建築園冶獎再奪國家卓越建設獎

台南市佳里國小拆除重建工程繼獲得「2020建築園冶獎-台南市校園建築景觀類」殊榮後，再度榮獲國家卓越建設獎最佳環境文化類...

熱門新聞

知名飯店爆老鼠亂竄環境髒亂 員工曝「公司令人絕望」

影／蔡英文訪嘉義市 黃敏惠：請中央兌現選舉承諾

拱天宮「開爐」 白沙屯熱鬧如不夜城

相傳陳永華興建 台南六甲龍湖巖佛祖還曾調解神界糾紛

全國最美市場！台南新化果菜市場遷建工程獲國家卓越獎

環島艱辛 單親媽1天罵完1年分的髒話 難掩對兒子的愛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。