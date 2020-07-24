雲林縣畜牧場種豬外銷香港 台灣豬農養殖技術獲肯定

歷經24年努力，台灣拔除口蹄疫後，雲林縣王文曲畜牧場22日成功將培育的種豬外銷香港，凸顯台灣豬農的養殖技術獲得肯定。

王文曲畜牧場負責人王銘儀回憶，當年口蹄疫爆發時，他才讀大學，豬舍的肉豬損失慘重，當時全家抱著哭，父親咬牙撐過，現在畜牧場養殖約3600頭，比當年多出一倍，並走向企業化經營，還將畜牧糞尿變黃金。

王銘儀告訴中央社記者，香港養豬業者2年前到台灣尋找適合的品種，今年在貿易公司的協助下談成女豬LY品系66頭及黑豬27頭，每頭均重約25到30公斤，以及1頭80多公斤重的杜洛克公豬。

香港提出豬隻出口需通過豬瘟、口蹄疫和布氏桿菌等檢驗，王姓業者的種豬歷經1個半月的檢驗和文書流程，獲得出口健康證明書，22日順利出口。

雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，雲林種豬此次獲得香港養豬業界的青睞，並通過香港進口豬隻的檢驗規範，除了代表認同台灣豬的好品質，也是肯定國內養豬業者的養殖技術。

廖培志說，防疫所會持續協助產業提升品質，增加國際競爭力，讓世界認識好吃的台灣豬肉。

雲林縣動植物防疫所提醒養豬業者，雲林縣養豬頭數位居全國總生產量之冠，雖然口蹄疫已成功撲滅，但是非洲豬瘟的威脅仍然存在，業者仍需共同配合防疫政策，提高警覺，加強防範，以維護產業的永續發展，期能再創榮光。