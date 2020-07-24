振興經濟不分你我他 南女中推振興分享餐
台南女中迎接桔梗花節，明天25日舉辦校友大會，8月1日則是校友盃排球賽，合作社搶商機，販賣部與熱食部的「黑輪嫂」都特別營業，並推出「巧克力卡啦雞振興分享餐」每份200元。合作社歡迎校友、非校友一起來南女中最有名巧克力卡啦雞。
台南女中教務主任胡瑞原表示，今年受疫情影響，合作社的收入也有影響。過去每年都是利用校友大會、校友盃排球賽的機會，期待校友能多到合作社消費，多增加收入，讓合作社能繼續撐下去。
為迎接明天的校友大會、8月1日的校友盃排球賽特別推出雙人餐「巧克力卡啦雞振興分享餐」(預購表單： https://forms.gle/3m621W7fAbjTsVgD9 )，現場只限單點，且備料有限。領餐時間11:40-12:10。「巧克力卡啦雞振興分享餐」包含巧克力卡啦雞2份、麻辣鴨血豆腐魚蛋等2份、冬瓜茶2杯，一張兩百元振興券剛剛好。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言