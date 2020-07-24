安平劍獅結合棒球、美食行銷台南 可不能錯過！

台南市安平區公所與南市慢速壘球協為提倡棒球運動及推廣安平劍獅文化，共同舉辦安平劍獅盃星光社區棒球邀請賽，將在7月31日開打，相關系列活動也登場，好吃、好看又好玩。

棒球賽為期3天，地點在安平的文中66A.B棒球場、文小45棒球場、海事棒球場；共有北中南18支球隊與賽，其中少棒12隊、青少棒6隊。

參賽選手可獲得限量版劍獅紀念T恤，以及由知名店家「竹美亭」精心製作的棒球特色便當。今年的獎盃很特別，除結合棒球與劍獅帥氣俐落造型外，並與書架融合在一起，製作成新穎的獎盃。

每屆迴響最大的是「安平街走訪尋劍獅」活動，這次分2梯次，帶領小選手們進入安平的時光隧道，不僅從視覺上感受古蹟的震撼，也可以透過親身探訪尋找劍獅的過程，體驗安平悠久的歷史。

另今年增加了兩個新亮點活動，亮點一是三冠王‧雙子星有線電視贊助舉辦看電影「變身特務」，藉由影片教育孩子學習團隊合作、勇往直前、與人衝突磨合及溝通協調等知識；亮點二是與業者共同舉辦「快閃市集」活動，於8月1日下午4時至晚上8時在「文中66A棒球場」(府平路與國平路口附近)前廣場展售劍獅與棒球相關商品，如劍獅文創、劍獅冰淇淋…等，機會難得可貴，歡迎市民朋友共襄盛舉。

安平區長賴青足表示，辦理棒球賽旨在行銷安平劍獅，推廣安平在地文化及棒球運動，凡與賽事有關的文宣、獎盃、獎牌、便當、衣服、礦泉水等，皆融入劍獅元素，除了告訴民眾運動的重要性之外，也達到推廣安平在地文化的目的。