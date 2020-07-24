快訊

【今日精摘】高溫39.7度刷新5紀錄／新增3例菲國境外移入

三倍券發放成本比消費券多2.9億 洪孟楷：比扯鈴還扯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安平劍獅結合棒球、美食行銷台南 可不能錯過！

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平區公所舉辦棒球賽，行銷安平。圖／安平區公所提供
台南市安平區公所舉辦棒球賽，行銷安平。圖／安平區公所提供

台南市安平區公所與南市慢速壘球協為提倡棒球運動及推廣安平劍獅文化，共同舉辦安平劍獅盃星光社區棒球邀請賽，將在7月31日開打，相關系列活動也登場，好吃、好看又好玩。

棒球賽為期3天，地點在安平的文中66A.B棒球場、文小45棒球場、海事棒球場；共有北中南18支球隊與賽，其中少棒12隊、青少棒6隊。

參賽選手可獲得限量版劍獅紀念T恤，以及由知名店家「竹美亭」精心製作的棒球特色便當。今年的獎盃很特別，除結合棒球與劍獅帥氣俐落造型外，並與書架融合在一起，製作成新穎的獎盃。

每屆迴響最大的是「安平街走訪尋劍獅」活動，這次分2梯次，帶領小選手們進入安平的時光隧道，不僅從視覺上感受古蹟的震撼，也可以透過親身探訪尋找劍獅的過程，體驗安平悠久的歷史。

另今年增加了兩個新亮點活動，亮點一是三冠王‧雙子星有線電視贊助舉辦看電影「變身特務」，藉由影片教育孩子學習團隊合作、勇往直前、與人衝突磨合及溝通協調等知識；亮點二是與業者共同舉辦「快閃市集」活動，於8月1日下午4時至晚上8時在「文中66A棒球場」(府平路與國平路口附近)前廣場展售劍獅與棒球相關商品，如劍獅文創、劍獅冰淇淋…等，機會難得可貴，歡迎市民朋友共襄盛舉。

安平區長賴青足表示，辦理棒球賽旨在行銷安平劍獅，推廣安平在地文化及棒球運動，凡與賽事有關的文宣、獎盃、獎牌、便當、衣服、礦泉水等，皆融入劍獅元素，除了告訴民眾運動的重要性之外，也達到推廣安平在地文化的目的。

便當 快閃

延伸閱讀

棒球／「師母」謝榮瑤領軍接棒未來女棒隊 目標蟬聯全國冠軍

安平水資源回收中心兩工人無生命跡象 遭勒令停工

昆凌偷穿老公的衣服？ 駕馭LV棒球襯衫很可以

世展會關懷的台東孩子林政華及王羽飛 朝棒球圓夢

相關新聞

蔡英文阿里山之旅 命名梅花公鹿與馬英九命名母鹿同伴

暑假旺季，安心旅遊啟動，振興三倍券、農遊券發放，總統蔡英文下午到嘉義縣阿里山公路，展開振興旅遊，參訪愛情大草原、安置八八...

蔡英文阿里山旅遊 只花7百元振興券買鳳梨酥咖啡

暑假旺季，安心旅遊啟動，振興三倍券發放，總統蔡英文下午到嘉義縣阿里山公路，展開振興旅遊，參訪愛情大草原、逐鹿社區，參拜龍...

影／無現金當道！ 雲林6處熱門景點導入智慧販賣設備

雲林縣2019年首度推出「雲林良品」品牌，將縣內農特產品品牌化。今年縣府再度跨出新的一步，縣長張麗善宣布虎尾鎮魅力商圈、...

安平劍獅結合棒球、美食行銷台南 可不能錯過！

台南市安平區公所與南市慢速壘球協為提倡棒球運動及推廣安平劍獅文化，共同舉辦安平劍獅盃星光社區棒球邀請賽，將在7月31日開...

影／蔡英文訪嘉義傳蕭登獅要來 李俊俋：天外飛來一筆

總統蔡英文今天參訪嘉義市、縣多處景點，網路「小商人」昨指蔡英文訪嘉義市天后宮，嘉義蕭家班的蕭登獅可能到場，認為是總統府副...

雲林冠軍紅龍果義賣助植物人 李㼈等多位藝人齊聚相挺

39度高溫熱到爆！斗六市公所則傳出唰~唰~唰~的剉冰音，斗六市長林聖爵和藝人李㼈、梁佑南、陳子強、元六、楊博智齊聚市公所...

台南之光！ 佳里國小繼建築園冶獎再奪國家卓越建設獎

台南市佳里國小拆除重建工程繼獲得「2020建築園冶獎-台南市校園建築景觀類」殊榮後，再度榮獲國家卓越建設獎最佳環境文化類...

台江內海古名海翁窟 音樂人寫九份子校歌是「9隻海翁」

台南市部分市區內的學校，因少子化、人口往郊移動影響，學生數逐年減少，但也造成部分重畫區因人口增加，必須設新校。目前興建中...

國慶焰火在台南漁光島施放 他曝落焰區內有汽油槽

今年國慶焰火在台南施放，將在漁光島海灘南側及安平商港北堤布彈，但國慶籌備委員會副主委、台南市議長郭信良今天指出，落焰區內...

網紅景點「綠巨人浩克的樹屋」 被爆是危樓結果變這樣

台南市新化區礁坑里一棟廢棄建物因網傳為「綠巨人浩克的樹屋」，該建物周圍覆蓋藤蔓形成綠建築景觀，經網路及新聞報導，吸引大量...

暑假看花到這裡 台南歸仁七甲花卉區文化局合推主題展

受疫情影響，台南市原本今年春季舉辦的「心花藝放~2020心豐藝術節」延辦，今天市長黃偉哲到歸仁七甲花卉區宣布8月1日登場...

前瞻農田水利工程大幅增加 水利員辛苦換來農民笑容

頂著37、8度烈日，雲林農田水利會長洪國浩，帶著各水利工作站人員，一段又一段巡視灌溉水路工程，每個人汗流浹背，洪會長要求...

熱門新聞

知名飯店爆老鼠亂竄環境髒亂 員工曝「公司令人絕望」

影／蔡英文訪嘉義市 黃敏惠：請中央兌現選舉承諾

拱天宮「開爐」 白沙屯熱鬧如不夜城

相傳陳永華興建 台南六甲龍湖巖佛祖還曾調解神界糾紛

全國最美市場！台南新化果菜市場遷建工程獲國家卓越獎

環島艱辛 單親媽1天罵完1年分的髒話 難掩對兒子的愛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。