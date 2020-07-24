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蔡英文阿里山旅遊 只花7百元振興券買鳳梨酥咖啡

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
總統蔡英文（右二）手作鳳梨酥。記者魯永明／攝影
總統蔡英文（右二）手作鳳梨酥。記者魯永明／攝影

暑假旺季，安心旅遊啟動，振興三倍券發放，總統蔡英文下午到嘉義縣阿里山公路，展開振興旅遊，參訪愛情大草原、逐鹿社區，參拜龍隱寺濟公，蔡英文手作鳳梨酥，觀賞茶席展演，品嘗阿里山高山烏龍茶及咖啡，只花700元振興券，買鳳梨酥用1張500元振興券，買阿里山咖啡再用1張200元振興券，餘搭配現金。

「總統花費怎麼那麼省？」蔡英文說，「我要省著花」，買阿里山咖啡王子方政倫的冠軍咖啡花費1200元，千元用現金，花1張200元振興券，到愛情大草原名產旺萊山賣店一樓，逛縣內15攤嚴選的伴手禮，蔡英文拿1張500元振興券買鳳梨酥，餘70元用現金。

蔡總統到二樓，跟隨旺萊山店長手作鳳梨酥，店長問總統說「一顆鳳梨可做多少個鳳梨酥？」，總統答說「4個」，店長回說，「總統好厲害，答對了」，接著觀賞全國唯一的嘉義市大同技術學院茶文化事業經營管理系師生，展演茶席。

蔡英文品嘗阿里山高山茶，直呼好茶好喝，因行程趕，蔡只喝一泡茶就離開，感到意猶未盡，陪同喝茶包括總統府副秘書長李俊俋、內政部長徐國勇、縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘及王美惠等人。

蔡英文離開愛情大草原，被遊客發現，紛紛拿手機拍照，愛情大草原位在台18線32K附近，是進入阿里山風景區前哨站，阿管處出租旺萊山經營，園區裝置藝術以「愛情」與「阿里山」為創作主題，一眼望去綠油油草原。

龍隱寺是上阿里山重要景點，1980年建廟，供奉濟公禪師，1995年電視連續劇「濟公」在此拍片，龍隱寺聲名大噪，以往是陸客上阿里山必遊寺廟；蔡英文由住持邱景斌、管委會副主委林郁舜等陪同，上香參拜。

總統蔡英文逛鄒族逐鹿社區市集看到麻竹筍，直呼好大喔。記者魯永明／攝影
總統蔡英文逛鄒族逐鹿社區市集看到麻竹筍，直呼好大喔。記者魯永明／攝影
總統蔡英文（右三）逛鄒族逐鹿社區市集看到三隻可愛木雕小豬，直呼好可愛。記者魯永明／攝影
總統蔡英文（右三）逛鄒族逐鹿社區市集看到三隻可愛木雕小豬，直呼好可愛。記者魯永明／攝影
總統蔡英文（左三）品嘗阿里山高山茶，直呼好茶好喝。記者魯永明／攝影
總統蔡英文（左三）品嘗阿里山高山茶，直呼好茶好喝。記者魯永明／攝影

鳳梨酥 阿里山 蔡英文

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