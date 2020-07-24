快訊

【今日精摘】高溫39.7度刷新5紀錄／新增3例菲國境外移入

三倍券發放成本比消費券多2.9億 洪孟楷：比扯鈴還扯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／蔡英文訪嘉義傳蕭登獅要來 李俊俋：天外飛來一筆

聯合報 / 記者卜敏正魯永明／嘉義即時報導
總統蔡英文（中）今天由李俊俋（右二）等人陪同，到嘉義市天后宮參拜。記者卜敏正／攝影
總統蔡英文（中）今天由李俊俋（右二）等人陪同，到嘉義市天后宮參拜。記者卜敏正／攝影

總統蔡英文今天參訪嘉義市、縣多處景點，網路「小商人」昨指蔡英文訪嘉義市天后宮，嘉義蕭家班的蕭登獅可能到場，認為是總統府副秘書長李俊俋安排行程，李俊俋下午直言「完全不知道這事，是天外飛來一筆行程！」

李俊俋今天下午受訪表示，被抹黑也不是一次兩次的事情，但總統行程第一考慮是安全，而且是公開的行程，呼籲大家不要在這裡做文章。

他說，這次總統到嘉義縣市，希望接觸範圍更廣更大，所以安排到嘉義市天后宮及三太造機，因為台灣工具機過去這段時間面對比較大的挑戰，希望透過這次行程，讓總統幫業者打氣，但是天后宮行程牽扯到其他人，真的是天外飛來一筆。

總統蔡英文今天上午10點到嘉義市天后宮參拜，總統府副秘書長李俊俋、內政部長徐國勇及天后宮董事長王文良丶黃敏惠、王美惠等人陪同上香敬拜，昨外傳嘉義蕭家班、前市議長蔡貴絲夫婿蕭登獅將到場，今天並未出現。

總統蔡英文（中）今天由李俊俋（右二）等人陪同，到嘉義市天后宮參拜。記者卜敏正／攝影
總統蔡英文（中）今天由李俊俋（右二）等人陪同，到嘉義市天后宮參拜。記者卜敏正／攝影

嘉義 天后宮 李俊俋

延伸閱讀

領三倍券比蔡英文不勇敢？馬英九基金會：蘇揆心中有魔

蔡英文參訪全台最大抽水機工廠 承諾重視傳產發展

【綠戰友諍言3】不信蔡英文會安排職務 羅文嘉不當「籠雞」寧裸退

參訪三太造機廠 蔡總統：感謝傳統工業貢獻

相關新聞

蔡英文阿里山之旅 命名梅花公鹿與馬英九命名母鹿同伴

暑假旺季，安心旅遊啟動，振興三倍券、農遊券發放，總統蔡英文下午到嘉義縣阿里山公路，展開振興旅遊，參訪愛情大草原、安置八八...

蔡英文阿里山旅遊 只花7百元振興券買鳳梨酥咖啡

暑假旺季，安心旅遊啟動，振興三倍券發放，總統蔡英文下午到嘉義縣阿里山公路，展開振興旅遊，參訪愛情大草原、逐鹿社區，參拜龍...

影／無現金當道！ 雲林6處熱門景點導入智慧販賣設備

雲林縣2019年首度推出「雲林良品」品牌，將縣內農特產品品牌化。今年縣府再度跨出新的一步，縣長張麗善宣布虎尾鎮魅力商圈、...

安平劍獅結合棒球、美食行銷台南 可不能錯過！

台南市安平區公所與南市慢速壘球協為提倡棒球運動及推廣安平劍獅文化，共同舉辦安平劍獅盃星光社區棒球邀請賽，將在7月31日開...

影／蔡英文訪嘉義傳蕭登獅要來 李俊俋：天外飛來一筆

總統蔡英文今天參訪嘉義市、縣多處景點，網路「小商人」昨指蔡英文訪嘉義市天后宮，嘉義蕭家班的蕭登獅可能到場，認為是總統府副...

雲林冠軍紅龍果義賣助植物人 李㼈等多位藝人齊聚相挺

39度高溫熱到爆！斗六市公所則傳出唰~唰~唰~的剉冰音，斗六市長林聖爵和藝人李㼈、梁佑南、陳子強、元六、楊博智齊聚市公所...

台南之光！ 佳里國小繼建築園冶獎再奪國家卓越建設獎

台南市佳里國小拆除重建工程繼獲得「2020建築園冶獎-台南市校園建築景觀類」殊榮後，再度榮獲國家卓越建設獎最佳環境文化類...

台江內海古名海翁窟 音樂人寫九份子校歌是「9隻海翁」

台南市部分市區內的學校，因少子化、人口往郊移動影響，學生數逐年減少，但也造成部分重畫區因人口增加，必須設新校。目前興建中...

國慶焰火在台南漁光島施放 他曝落焰區內有汽油槽

今年國慶焰火在台南施放，將在漁光島海灘南側及安平商港北堤布彈，但國慶籌備委員會副主委、台南市議長郭信良今天指出，落焰區內...

網紅景點「綠巨人浩克的樹屋」 被爆是危樓結果變這樣

台南市新化區礁坑里一棟廢棄建物因網傳為「綠巨人浩克的樹屋」，該建物周圍覆蓋藤蔓形成綠建築景觀，經網路及新聞報導，吸引大量...

暑假看花到這裡 台南歸仁七甲花卉區文化局合推主題展

受疫情影響，台南市原本今年春季舉辦的「心花藝放~2020心豐藝術節」延辦，今天市長黃偉哲到歸仁七甲花卉區宣布8月1日登場...

前瞻農田水利工程大幅增加 水利員辛苦換來農民笑容

頂著37、8度烈日，雲林農田水利會長洪國浩，帶著各水利工作站人員，一段又一段巡視灌溉水路工程，每個人汗流浹背，洪會長要求...

熱門新聞

知名飯店爆老鼠亂竄環境髒亂 員工曝「公司令人絕望」

影／蔡英文訪嘉義市 黃敏惠：請中央兌現選舉承諾

拱天宮「開爐」 白沙屯熱鬧如不夜城

相傳陳永華興建 台南六甲龍湖巖佛祖還曾調解神界糾紛

全國最美市場！台南新化果菜市場遷建工程獲國家卓越獎

環島艱辛 單親媽1天罵完1年分的髒話 難掩對兒子的愛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。