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影／蔡英文訪嘉義傳蕭登獅要來 李俊俋：天外飛來一筆
總統蔡英文今天參訪嘉義市、縣多處景點，網路「小商人」昨指蔡英文訪嘉義市天后宮，嘉義蕭家班的蕭登獅可能到場，認為是總統府副秘書長李俊俋安排行程，李俊俋下午直言「完全不知道這事，是天外飛來一筆行程！」
李俊俋今天下午受訪表示，被抹黑也不是一次兩次的事情，但總統行程第一考慮是安全，而且是公開的行程，呼籲大家不要在這裡做文章。
他說，這次總統到嘉義縣市，希望接觸範圍更廣更大，所以安排到嘉義市天后宮及三太造機，因為台灣工具機過去這段時間面對比較大的挑戰，希望透過這次行程，讓總統幫業者打氣，但是天后宮行程牽扯到其他人，真的是天外飛來一筆。
總統蔡英文今天上午10點到嘉義市天后宮參拜，總統府副秘書長李俊俋、內政部長徐國勇及天后宮董事長王文良丶黃敏惠、王美惠等人陪同上香敬拜，昨外傳嘉義蕭家班、前市議長蔡貴絲夫婿蕭登獅將到場，今天並未出現。
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