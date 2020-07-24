影／蔡英文訪嘉義傳蕭登獅要來 李俊俋：天外飛來一筆

總統蔡英文今天參訪嘉義市、縣多處景點，網路「小商人」昨指蔡英文訪嘉義市天后宮，嘉義蕭家班的蕭登獅可能到場，認為是總統府副秘書長李俊俋安排行程，李俊俋下午直言「完全不知道這事，是天外飛來一筆行程！」

李俊俋今天下午受訪表示，被抹黑也不是一次兩次的事情，但總統行程第一考慮是安全，而且是公開的行程，呼籲大家不要在這裡做文章。

他說，這次總統到嘉義縣市，希望接觸範圍更廣更大，所以安排到嘉義市天后宮及三太造機，因為台灣工具機過去這段時間面對比較大的挑戰，希望透過這次行程，讓總統幫業者打氣，但是天后宮行程牽扯到其他人，真的是天外飛來一筆。