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影／無現金當道！ 雲林6處熱門景點導入智慧販賣設備

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣文化場館、觀光工廠、形象商圈等六處地點將導入物聯網服務設備，讓民眾及遊客採買伴手禮不用現金、也不用拎的大包小包。記者陳苡葳／攝影
雲林縣文化場館、觀光工廠、形象商圈等六處地點將導入物聯網服務設備，讓民眾及遊客採買伴手禮不用現金、也不用拎的大包小包。記者陳苡葳／攝影

雲林縣2019年首度推出「雲林良品」品牌，將縣內農特產品品牌化。今年縣府再度跨出新的一步，縣長張麗善宣布虎尾鎮魅力商圈、西螺鎮延平老街、興隆毛巾觀光工廠、良作工場農業文創館、行啟記念館及虎尾郡役所等六處即將導入「物聯網服務」，民眾可在智慧販賣機、Kiosk多媒體資訊站或主題網站採買雲林伴手禮，查詢商品及店家訊息等。

雲林縣政府今年與經濟部工業局、台灣資料科學公司、台灣物聯網公司共同推動「雲林良品智慧通路整合銷售」計畫，將智慧科技導入農特產品行銷通路，解決以往需要大量人力經營農產品零售等問題，也優化地方特色在市場中的能見度，人流參數同步也轉換為大數據，供店家作為經營參考方向。

「時代在走，無現金支付行動也要有！」縣長張麗善親自示範使用智慧支付輕鬆購物，她表示，智慧生活已全然覆蓋在常民身邊，想買好物不必再擔心現金不夠，或需找提款機領錢，「只要一支手機，一張信用卡或智慧感應卡」在多元電商平台上即能隨心挑選超過100種雲林良品。

更讓各界眼睛為之一亮的「智慧冷凍販賣機」也同步上線啟用，提供民眾及外地遊客產地新鮮製作的冷凍食品，「避免大包小包拎的很辛苦」張麗善說，民眾挑完產品後可宅配到家或超商取貨，落實無現金支付的行動。

參與商品上架的業者分享，雲林許多產業皆是傳統老店，「如何行銷」的確是農業縣最缺乏的部分，雲林良品有如「領頭羊」引領業者創新，對在地產業有非常大的加分作用。

張麗善指出，未來的行銷通路還會再擴張，規畫於便利商店、量販店及物流業等販賣，建立新一代智慧零售機制，讓消費者能在更多的通路中買到雲林良品。

只要一支手機，一張信用卡或智慧感應卡，民眾就可在雲林縣設置的多元電商平台上購買超過100種的雲林良品。記者陳苡葳／攝影
只要一支手機，一張信用卡或智慧感應卡，民眾就可在雲林縣設置的多元電商平台上購買超過100種的雲林良品。記者陳苡葳／攝影

張麗善 物聯網

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