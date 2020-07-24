蔡英文阿里山之旅 命名梅花公鹿與馬英九命名母鹿同伴

暑假旺季，安心旅遊啟動，振興三倍券、農遊券發放，總統蔡英文下午到嘉義縣阿里山公路，展開振興旅遊，參訪愛情大草原、安置八八風災鄒族災民興建的逐鹿社區，參拜龍隱寺濟公，蔡參觀逐鹿新開幕梅花鹿園，命名1隻出生才10天的小公鹿「Ｑ弟」，有趣的是，這隻小公鹿適巧與前總統馬英文命名鹿園1隻母鹿「馬小九」，共同生活， 是梅花鹿家族新成 員。

蔡英文由縣長翁章梁、立委陳明文、王美惠陪同，觀賞鄒族傳統迎賓舞，接著逛部落市集農特產品，拿三隻可愛木雕小豬並簽名，再到涼亭品嘗阿里山咖啡王子方政倫，沖泡的阿里山特等獎咖啡，直誇「甘醇好喝」。

蔡英文拿200元振興券及千元現金，合計1200元買咖啡，她說，常自己煮咖啡喝，阿里山咖啡真的好喝，歡迎大家來喝。最後蔡英文命名出生不久的小公鹿，她說，Ｑ是嘉義人身分證開頭英文字母，公小鹿稱「弟」，小鹿就叫「Ｑ弟」。

蔡英文看到女飼養員懷抱小鹿，用手撫摸，直呼「好可愛哦！」，但「Ｑ弟」被抱太久，試圖掙脫，王美惠說「嘜驚」。遊客說，餵鹿、用手撫摸，感覺很療癒，不用出國跑去日本奈良，也梅花鹿溫順，又有靈動雙眼及美麗外表斑點造型，，受大人小孩喜愛。