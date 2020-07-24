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蔡英文阿里山之旅 命名梅花公鹿與馬英九命名母鹿同伴

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
總統蔡英文(左三)由縣長翁章梁(左二)、立委陳明文(左)、王美惠(右)陪同，命名1隻出生才10天的小公鹿「Ｑ弟」。記者魯永明／攝影
總統蔡英文(左三)由縣長翁章梁(左二)、立委陳明文(左)、王美惠(右)陪同，命名1隻出生才10天的小公鹿「Ｑ弟」。記者魯永明／攝影

暑假旺季，安心旅遊啟動，振興三倍券、農遊券發放，總統蔡英文下午到嘉義縣阿里山公路，展開振興旅遊，參訪愛情大草原、安置八八風災鄒族災民興建的逐鹿社區，參拜龍隱寺濟公，蔡參觀逐鹿新開幕梅花鹿園，命名1隻出生才10天的小公鹿「Ｑ弟」，有趣的是，這隻小公鹿適巧與前總統馬英文命名鹿園1隻母鹿「馬小九」，共同生活， 是梅花鹿家族新成 員。

蔡英文由縣長翁章梁、立委陳明文、王美惠陪同，觀賞鄒族傳統迎賓舞，接著逛部落市集農特產品，拿三隻可愛木雕小豬並簽名，再到涼亭品嘗阿里山咖啡王子方政倫，沖泡的阿里山特等獎咖啡，直誇「甘醇好喝」。

蔡英文拿200元振興券及千元現金，合計1200元買咖啡，她說，常自己煮咖啡喝，阿里山咖啡真的好喝，歡迎大家來喝。最後蔡英文命名出生不久的小公鹿，她說，Ｑ是嘉義人身分證開頭英文字母，公小鹿稱「弟」，小鹿就叫「Ｑ弟」。

蔡英文看到女飼養員懷抱小鹿，用手撫摸，直呼「好可愛哦！」，但「Ｑ弟」被抱太久，試圖掙脫，王美惠說「嘜驚」。遊客說，餵鹿、用手撫摸，感覺很療癒，不用出國跑去日本奈良，也梅花鹿溫順，又有靈動雙眼及美麗外表斑點造型，，受大人小孩喜愛。

逐鹿社區理事長莊莫俄3年前，向阿里山國家風景區管理處提出梅花鹿復育計畫，購入1公5母共6隻梅花鹿，其中有隻母鹿，在馬英九到訪時貼近不走，馬命名「馬小九」，園方為牠配戴「黃色」耳掛識別，園方說，「馬小九」與其他4隻母鹿都懷孕，其中有隻母鹿產下小公鹿，由小英總統命名「Ｑ弟」。

總統蔡英文(左三)拿200元振興券及千元現金，合計1200元買阿里山咖啡王子方政倫(右二)的咖啡。記者魯永明／攝影
總統蔡英文(左三)拿200元振興券及千元現金，合計1200元買阿里山咖啡王子方政倫(右二)的咖啡。記者魯永明／攝影
逐鹿社區新開幕梅花鹿園1隻出生才10天的小公鹿，總統蔡英文命名「Ｑ弟」。記者魯永明／攝影
逐鹿社區新開幕梅花鹿園1隻出生才10天的小公鹿，總統蔡英文命名「Ｑ弟」。記者魯永明／攝影
總統蔡英文(左三)由縣長翁章梁(左二)、立委陳明文(左)、王美惠(右)陪同，命名1隻出生才10天的小公鹿「Ｑ弟」。記者魯永明／攝影
總統蔡英文(左三)由縣長翁章梁(左二)、立委陳明文(左)、王美惠(右)陪同，命名1隻出生才10天的小公鹿「Ｑ弟」。記者魯永明／攝影

阿里山 蔡英文

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