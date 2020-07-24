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雲林冠軍紅龍果義賣助植物人 李㼈等多位藝人齊聚相挺

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
斗六市長林聖爵（左五）感謝藝人李㼈、梁佑南、陳子強、元六、楊博智，義賣火龍果，幫助創世植物人安養。記者蔡維斌／攝影
斗六市長林聖爵（左五）感謝藝人李㼈、梁佑南、陳子強、元六、楊博智，義賣火龍果，幫助創世植物人安養。記者蔡維斌／攝影

39度高溫熱到爆！斗六市公所則傳出唰~唰~唰~的剉冰音，斗六市長林聖爵和藝人李㼈、梁佑南、陳子強、元六、楊博智齊聚市公所，巧手調製晶瑩剔透的碎冰，一片片剉冰如雪花般落下，淋上雲林冠軍紅龍果醬，甜美誘人，一碗碗的紅龍果剉冰，吃在口裡清涼在心裡，藝人共推愛心義賣，獲熱烈迴響。

紅龍果甜美多汁熱量低，成為炙手可熱的水果明星，更是炎夏消暑聖品。連續二年蟬聯冠軍的果農陳勝得，20多年努力堅持有機栽培、使用草生栽培農法，種出無毒蜜玄龍紅龍果，口感Q彈多汁，享譽國內外市場。

斗六市長林聖爵邀請藝人李㼈、梁佑南、陳子強、元六、楊博智，今天義賣火龍果，幫助創世植物人安養。來賓試吃讚不絕口，斗六市長林聖爵一馬當先認購20箱、彰化縣資源回收公會理事長許增鏞認購30箱、立大發建設公司董事長巫宗堯認購20箱，有巢氏房屋店長林美君、副理陳安妮也共襄善舉，熱烈認購，愛心滿滿。

斗六市長林聖爵說，創世基金會協助雲林140名植物人的家庭，讓清寒植物人家庭不用為了照顧臥病的家人，身心俱疲，大家只要付出綿薄之力，可創造更多幸福，呼籲大家響應義賣捐愛。

藝人李㼈等人也以個人出身，分享個人的生命故事，相當感人，李㼈說，踏入演藝圈之前，家中生活並不寬裕，所以讓他加倍惜福，有能力就回饋社會，默默支持創世基金會多年，希望大家珍惜擁有，及時行善。

藝人梁佑南也說，他多次參與創世斗六院公益活動，自己的媽媽目前也住進安養機構，更能感同身受家屬的沈重負擔。陳子強則分享就讀國高中時，奶奶病倒臥床4、5年，巨大的照護壓力，讓全家人倍為艱辛，因此對這份苦難，更加有深刻的體會，這段往事，也成為他做公益的動力。

創世斗六院長張曉蓉表示，因疫情停辦活動，募款大幅縮減，盼社會大眾踴躍認購愛心紅龍果，每箱5台斤500元，全數支持植物人服務經費，愛心專線（05）5377855。

連續二年蟬聯冠軍的果農陳勝得，堅持有機栽培，種出無毒蜜玄龍紅龍果，口感Q彈多汁，享譽國內外市場。記者蔡維斌／攝影
連續二年蟬聯冠軍的果農陳勝得，堅持有機栽培，種出無毒蜜玄龍紅龍果，口感Q彈多汁，享譽國內外市場。記者蔡維斌／攝影
斗六市長林聖爵（左三）邀請藝人李㼈、梁佑南、陳子強、元六、楊博智，義賣火龍果，幫助創世植物人安養。記者蔡維斌／攝影
斗六市長林聖爵（左三）邀請藝人李㼈、梁佑南、陳子強、元六、楊博智，義賣火龍果，幫助創世植物人安養。記者蔡維斌／攝影
斗六市長林聖爵邀請藝人李㼈、梁佑南、陳子強、元六、楊博智，義賣火龍果，幫助創世植物人安養。記者蔡維斌／攝影
斗六市長林聖爵邀請藝人李㼈、梁佑南、陳子強、元六、楊博智，義賣火龍果，幫助創世植物人安養。記者蔡維斌／攝影

斗六 紅龍果 植物人

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