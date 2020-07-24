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台南之光！ 佳里國小繼建築園冶獎再奪國家卓越建設獎
台南市佳里國小拆除重建工程繼獲得「2020建築園冶獎-台南市校園建築景觀類」殊榮後，再度榮獲國家卓越建設獎最佳環境文化類肯定。
南市教育局表示，佳里國小創校123年，地方文風鼎盛且有優良的傳統文化，培育了無數傑出校友。但部分校舍因老舊，耐震力不足，經市府斥資3400餘萬元重建，校園煥然一新，新校舍連通鄰棟校舍各樓層，讓身障孩童也能在校園間穿梭無阻。
整體空間配置以輕量化、透明化的設計，結合校園既有老榕樹，形塑校園西側鮮明的入口意象；開闊設計不僅讓老樹擁有健康的生長空間，也營造人樹和諧共生的環境。
佳里國小新校舍為佳里區在地的建築師及營造公司攜手合作的作品。以簡單素雅設計，建築物外牆上的足球圖騰，凸顯佳里國小為足球重點發展學校。而完善的無障礙步道、寬敞的樓梯與通透採光的樓梯轉角空間、廁所外牆的造型熊，一一點綴校園的每個角落，並增加了校園綠化面積，取得銀級綠建築標章，營造成有溫度的校園，也成為社區優質的休憩空間。
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