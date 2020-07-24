台南之光！ 佳里國小繼建築園冶獎再奪國家卓越建設獎

台南市佳里國小拆除重建工程繼獲得「2020建築園冶獎-台南市校園建築景觀類」殊榮後，再度榮獲國家卓越建設獎最佳環境文化類肯定。

南市教育局表示，佳里國小創校123年，地方文風鼎盛且有優良的傳統文化，培育了無數傑出校友。但部分校舍因老舊，耐震力不足，經市府斥資3400餘萬元重建，校園煥然一新，新校舍連通鄰棟校舍各樓層，讓身障孩童也能在校園間穿梭無阻。

整體空間配置以輕量化、透明化的設計，結合校園既有老榕樹，形塑校園西側鮮明的入口意象；開闊設計不僅讓老樹擁有健康的生長空間，也營造人樹和諧共生的環境。