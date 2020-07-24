大林秧苗計畫 公所邀在地律師為公務員釋疑

嘉義縣大林鎮公所今天上午舉辦「大林秧苗計畫-廉潔童心協力」宣導活動，從幼兒園學童誠信教育，至專案法紀教育研習，請嘉義在地律師劉炯意擔任講師探討「公部門常見法律訴訟與風險預防」，以深入淺出方式，教導職員因應公部門常見法律訴訟與風險預防。

鎮長簡志偉表示，圖利與便民區辨是公務人員的必修學分，政風室於活動前，彙整近年來各課室推展業務遇到的法律疑義，先請劉律師排入講授內容，讓研習課程接地氣，實際為同仁解惑釋疑，提升同仁專業能力，也幫職員釐清疑義後勇於任事，積極推展施政、服務鎮民。