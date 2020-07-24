快訊

台北39.7度！熱到刷新4歷史紀錄 氣象局：恐更高溫

桃園「XPark」水族館首日搶票 一開放系統被塞爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台江內海古名海翁窟 音樂人寫九份子校歌是「9隻海翁」

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南區九份子國民中小學預計明年6月完工，將以實驗精神辦學，打造不一樣的國際化學校。圖／九份子籌備學校提供
台南市安南區九份子國民中小學預計明年6月完工，將以實驗精神辦學，打造不一樣的國際化學校。圖／九份子籌備學校提供

台南市部分市區內的學校，因少子化、人口往郊移動影響，學生數逐年減少，但也造成部分重畫區因人口增加，必須設新校。目前興建中的新校有九份子國民中小學、鹽行國中，九份子國民中小學以鑽石級綠建築為設計，用草皮取代現代化跑道，並設有國際志工宿舍，將是1所很不一樣的學校。

台南都市的發展近幾年迅速往外擴伸，安南區、永康、仁德以及南科附近的人口都明顯增加，也使得部分學校逐年增班。其中安南區以海東國小、安南國中的增班最為明顯。

位在台17線西濱公路旁的九份子，為台南的新重畫區也被列為低碳示範區。近兩年來建設公司紛紛在此蓋起大樓、別墅，勢必帶動人口成長，加上此區並無學校，因此決定在此設立九份子國民中小學，總經費5.9億元。

籌備校長康晉源表示，校地近5公頃，內有小學、國中，預定在今年10月完成結構，明年6月完工。九份子國民中小學是台南第一所同時有國中、國小、幼兒園的學校，幼兒園2班、國小每年級4班、國中6班；在設計上，以行政大樓區分出國小與國中部，並結合地方需求，校內興建有多功能的活動中心，另有0.5公頃設為停車場。

一般新建的學校都會有現代化的跑道與操場，不過，九份子國民中小學不一樣，操場是草皮，也呼應鑽石級綠建築的設計。康晉源說，九份子在早期是台江內海，後因淤積而開墾成養殖區，目前則是低碳示範區。

台江內海古名「海翁（鯨魚的意思）窟」，因此，由音樂人謝銘佑為九份子國民中小學創作的校歌名為「9隻海翁」，最近將進入錄音階段。康晉源說，未來將以實驗的精神來辦學，除有雙語並有第2外國語，國小著重在文化體驗，國中以社團方式進行，校內設有國際志工宿舍、駐點藝術家創作教室，充分結合資源，打造國際化學校。

台南市安南區九份子國民中小學預計明年6月完工，將以實驗精神辦學，打造不一樣的國際化學校。圖／九份子籌備學校提供
台南市安南區九份子國民中小學預計明年6月完工，將以實驗精神辦學，打造不一樣的國際化學校。圖／九份子籌備學校提供

九份 綠建築

延伸閱讀

南投結婚比去年減少104對 日月潭集團結婚也退燒

五月天代言5G期待「異地共演」 年底高雄開唱解謎了

全台第一大縣人口剩126萬多人 在地人曝2原因：根本不想回家

人口普查無證移民數據 川普禁用於國會席次分配

相關新聞

台南之光！ 佳里國小繼建築園冶獎再奪國家卓越建設獎

台南市佳里國小拆除重建工程繼獲得「2020建築園冶獎-台南市校園建築景觀類」殊榮後，再度榮獲國家卓越建設獎最佳環境文化類...

台江內海古名海翁窟 音樂人寫九份子校歌是「9隻海翁」

台南市部分市區內的學校，因少子化、人口往郊移動影響，學生數逐年減少，但也造成部分重畫區因人口增加，必須設新校。目前興建中...

國慶焰火在台南漁光島施放 他曝落焰區內有汽油槽

今年國慶焰火在台南施放，將在漁光島海灘南側及安平商港北堤布彈，但國慶籌備委員會副主委、台南市議長郭信良今天指出，落焰區內...

網紅景點「綠巨人浩克的樹屋」 被爆是危樓結果變這樣

台南市新化區礁坑里一棟廢棄建物因網傳為「綠巨人浩克的樹屋」，該建物周圍覆蓋藤蔓形成綠建築景觀，經網路及新聞報導，吸引大量...

暑假看花到這裡 台南歸仁七甲花卉區文化局合推主題展

受疫情影響，台南市原本今年春季舉辦的「心花藝放~2020心豐藝術節」延辦，今天市長黃偉哲到歸仁七甲花卉區宣布8月1日登場...

前瞻農田水利工程大幅增加 水利員辛苦換來農民笑容

頂著37、8度烈日，雲林農田水利會長洪國浩，帶著各水利工作站人員，一段又一段巡視灌溉水路工程，每個人汗流浹背，洪會長要求...

豪宅吸引力無法擋！台南好禮月月抽 9天登錄金額破億元

搶振興三倍券商機，台南市祭出消費抽房活動，從15日活動開跑來短短9天發票登錄金額已突破1億元，第一波抽獎將於8月17日登...

影／「100周年豪捐100萬」 瑞春醬油緊繫媽祖百年情

「欣逢100周年慶，捐100萬」西螺當地知名瑞春醬油1921年創立，現已傳承至第四代，明年將迎一百周年慶，董事長林淑媛今...

影／蔡英文訪嘉義市 黃敏惠：請中央兌現選舉承諾

總統蔡英文今天上午參訪嘉義市天后宮，在廟內參拜後與市長黃敏惠、立委王美惠等人會談，黃等人提出嘉義鐵路高架化，中央應依承諾...

台南9天消費金額破億！黃偉哲：考慮加碼增加獎項

各縣市搶三倍券商機，台南市政府舉辦每月抽獎活動，祭出房子、車子、銀子「五子登科」獎品，從15日至今，9天已累積消費登錄金...

嘉縣議員爆逐鹿部落用水來自淨化生活汙水 水公司否認

嘉義縣議員何子凡貼臉書爆料指稱，在番路鄉安置八八風災災民阿里山鄉鄒族的逐鹿部落，使用水公司觸口淨水廠用水，汲水口取用淨水...

疫情解封 朴子市配天宮首場虎爺公遶境周日登場

受新冠肺炎疫情衝擊，嘉義縣定古蹟知名媽祖廟、朴子市配天宮延期舉行媽祖遶境，隨著疫情解封，董監事完成改選，周日逢山軍尊神虎...

熱門新聞

知名飯店爆老鼠亂竄環境髒亂 員工曝「公司令人絕望」

新北垃圾丟來桃園亂象多 桃市評估試辦「隨袋徵收」

影／蔡英文訪嘉義市 黃敏惠：請中央兌現選舉承諾

拱天宮「開爐」 白沙屯熱鬧如不夜城

相傳陳永華興建 台南六甲龍湖巖佛祖還曾調解神界糾紛

影／太熱了！嘉義市東市場員工常中暑 盼裝水冷扇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。