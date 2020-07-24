台江內海古名海翁窟 音樂人寫九份子校歌是「9隻海翁」

台南市部分市區內的學校，因少子化、人口往郊移動影響，學生數逐年減少，但也造成部分重畫區因人口增加，必須設新校。目前興建中的新校有九份子國民中小學、鹽行國中，九份子國民中小學以鑽石級綠建築為設計，用草皮取代現代化跑道，並設有國際志工宿舍，將是1所很不一樣的學校。

台南都市的發展近幾年迅速往外擴伸，安南區、永康、仁德以及南科附近的人口都明顯增加，也使得部分學校逐年增班。其中安南區以海東國小、安南國中的增班最為明顯。

位在台17線西濱公路旁的九份子，為台南的新重畫區也被列為低碳示範區。近兩年來建設公司紛紛在此蓋起大樓、別墅，勢必帶動人口成長，加上此區並無學校，因此決定在此設立九份子國民中小學，總經費5.9億元。

籌備校長康晉源表示，校地近5公頃，內有小學、國中，預定在今年10月完成結構，明年6月完工。九份子國民中小學是台南第一所同時有國中、國小、幼兒園的學校，幼兒園2班、國小每年級4班、國中6班；在設計上，以行政大樓區分出國小與國中部，並結合地方需求，校內興建有多功能的活動中心，另有0.5公頃設為停車場。

一般新建的學校都會有現代化的跑道與操場，不過，九份子國民中小學不一樣，操場是草皮，也呼應鑽石級綠建築的設計。康晉源說，九份子在早期是台江內海，後因淤積而開墾成養殖區，目前則是低碳示範區。