國慶焰火在台南漁光島施放 他曝落焰區內有汽油槽

今年國慶焰火在台南施放，將在漁光島海灘南側及安平商港北堤布彈，但國慶籌備委員會副主委、台南市議長郭信良今天指出，落焰區內有汽油槽，萬一不慎恐引起爆炸，且若施放中低空煙火會被防風林擋住，建議中央可將地點移到安平漁港。

台南市政府回應，日前提出「漁光島、觀夕平台、安平港區」、「將軍漁港及七股鹽山」、「大港觀海橋及鹽水溪邊高灘地」、「台南大學七股校區」及「曾文溪南岸」等5處建議地點，國慶籌備委員會決定在漁光島施放，中央已得知該區域有油槽，已列入專業的評估中，並且會將報告遞給慶籌會主委。

郭信良說，當初委員會捨棄將軍漁港作為施放地點，是考量鄰近柴油槽及黑面琵鷺棲息地，但位在安平商港的漁光島，落焰區是1000公尺，安全距離是400公尺，汽油槽卻位在900公尺處，萬一風向轉變發生危險該怎麼辦？恐怕有安全疑慮。

另外，郭信良指出，安平商港距離黑琵棲息地，比將軍漁港離棲地更近，這些也都該列入考量條件。

郭信良表示，焰火施放地在漁光島，主舞台則在觀夕平台，兩地距離2.1公里，而且從主舞台往漁光島觀看煙火的角度偏斜，民眾要欣賞到煙火就不太容易，更何況是其他觀賞區。安平海邊種滿木麻黃防風林，國慶焰火除了4千發左右的高空煙火，其餘1萬多發都是中低空煙火，容易被木麻黃擋住，擔心會讓民眾敗興而歸。

郭信良建議，焰火布彈區可改設在安平漁港南、北堤，主舞台可選在戀愛廣場，副場地設在林默娘公園，觀夕平台附近可設青少年專區，讓民眾都能有好的視覺饗宴。