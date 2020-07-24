網紅景點「綠巨人浩克的樹屋」 被爆是危樓結果變這樣

台南市新化區礁坑里一棟廢棄建物因網傳為「綠巨人浩克的樹屋」，該建物周圍覆蓋藤蔓形成綠建築景觀，經網路及新聞報導，吸引大量遊客進入參觀爭相拍照。但因建築結構老舊，且沒有欄杆保護，遊客近上後靠近路面拍照，有安全上的疑慮，市府相關局處及新化區公所共同研商後，基於維護公共安全，設有2公尺高圍牆，禁止民眾攀爬。

新化區公所表示， 網傳「綠巨人的家」爆紅，雖警告為危樓但遊客仍硬闖，除儘速連絡屋主在該建物上懸掛長形警告危樓標語布條，並以破壞畫面取景的效果，降低遊客硬闖。另市府明訂有空地空屋管理自治條例，請工務局、法制處會同研議該案可處理之方式，以保障民眾安全。

新化區公所在7月21日邀請新化高爾夫球場及相關課室主管研討後續處理方式。決議為防止民眾進入建築物拍照跌落摔傷，擬沿建築物基地正面（臨南172線方向）設置2公尺高之施工圍籬、鐵片，並於建物周圍設置禁止進入之警示帶。並經屋主同意，由新化高爾夫球場清除覆蓋建物周圍之藤蔓，以解決潛在危險性。

新化區長吳金喜表示，現場7月23日已完成相關的警示及防護隔離措施，呼籲民眾切勿擅闖，以策安全。台南新化入選109年度交通部觀光局經典小鎮，擁有其他豐富的歷史人文、自然景觀的觀光路線，提供民眾休閒旅遊參考，歡迎遊客來體驗臺南後花園之美。