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暑假看花到這裡 台南歸仁七甲花卉區文化局合推主題展

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
「心花藝放~2020心豐藝術節」8月1日登場，規畫系列花主題活動。記者周宗禎／攝影
「心花藝放~2020心豐藝術節」8月1日登場，規畫系列花主題活動。記者周宗禎／攝影

疫情影響，台南市原本今年春季舉辦的「心花藝放~2020心豐藝術節」延辦，今天市長黃偉哲到歸仁七甲花卉區宣布8月1日登場。花卉區10家業者配合活動各自設計主題，一連兩天規畫「花藝舞台」、「花露露藝術體驗區」、「花莎莎故事屋」、「花格格市集」、「花蛇蛇奇幻之旅」一系列以花為主題的活動，同時結合七甲花卉產銷班20周年慶，希望以豐富的花卉展，帶給民眾不同以往的體驗。

成立22年的台南歸仁文化中心，往年4月兒童節期間都舉辦藝術節慶活動，今年因為疫情改到8月1日暑假登場，又因文化中心整修，活動改在七甲花卉園區。文化中心表示，一系列以花為主題的活動，將視覺藝術、演藝節目及親子活動，以不同的形式結合園藝重新呈現，「勢必帶給各界不同以往的視覺饗宴」。

七甲花卉園區產銷班成立20年，班長黃毅斌邀請10間產銷班班員，共同推出各具經營特色的主題花展，讓七甲花卉園區點綴成繽紛多彩的大花園，民眾可至服務台參加爭豔區票選活動，選出心目中最佳花展設計的園藝業者，帶動賞花之外的樂趣。

黃偉哲表示，雖然歸仁文化中心在整修，但是今年心豐藝術節還是續辦，更重要的是七甲花卉園區今年20周年，所以更是盛大舉辦，特別設計的活動都充滿了花的元素，讓人看得眼花撩亂，也會讓更多好朋友認識七甲花卉園區，重視新豐區藝文活動的發展；期待歸仁文化中心早點完工，在施工時間，藝文不熄燈、不中斷，將持續找適當場所舉辦。立委王定宇與市議員杜素吟、郭鴻儀、歸仁區長柳世雄、歸仁農會總幹事翁淑雲也來為花卉區業者打氣。

活動開幕邀請知名劇團「身聲劇場」帶來「希望之翼擊樂與高蹺」，高蹺造型以希望之翼的展翅精神打造強力視覺造型，再結合創意森巴鼓，充滿感官震撼與絢爛色彩的獨特演出，將為七甲花卉園區帶來濃濃的嘉年華氣息。開幕後舞台區兩天活動也將陸續由在地藝術團隊「飛揚民族舞團」、「藝姿舞集」和「台南市民族管絃樂團」登場演出，精采可期。

「花露露藝術體驗區」將以行動美術館的形式將藝術帶入社區，有「陳春陽鄉土油畫創作展」及「王徵吉野鳥詩情暨張萬興花系列攝影展」，在園藝布置中呈現作品的鄉土風情及大自然美妙的鏡頭。

現場也有關廟青、稻草人說故事團等單位推出花莎莎故事屋、街頭藝人互動秀等，帶領民眾體驗多元有趣的活動；還有永大食品生技和老實農場贊助1000袋果汁冰角，民眾憑5張發票即可換取冰涼飲料。-

「心花藝放~2020心豐藝術節」8月1日登場。記者周宗禎／攝影
「心花藝放~2020心豐藝術節」8月1日登場。記者周宗禎／攝影
市長黃偉哲帶頭宣告「心花藝放~2020心豐藝術節」8月1日登場。記者周宗禎／攝影
市長黃偉哲帶頭宣告「心花藝放~2020心豐藝術節」8月1日登場。記者周宗禎／攝影
市長黃偉哲帶頭宣告「心花藝放~2020心豐藝術節」8月1日登場。記者周宗禎／攝影
市長黃偉哲帶頭宣告「心花藝放~2020心豐藝術節」8月1日登場。記者周宗禎／攝影

藝術節 疫情

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