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前瞻農田水利工程大幅增加 水利員辛苦換來農民笑容

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林農田水利工程全面動起來，許多陳年無解的水路也均動工，水利會長洪國浩（左三）帶領巡視各地工程，確保品質和進度。記者蔡維斌／攝影
雲林農田水利工程全面動起來，許多陳年無解的水路也均動工，水利會長洪國浩（左三）帶領巡視各地工程，確保品質和進度。記者蔡維斌／攝影

頂著37、8度烈日，雲林農田水利會長洪國浩，帶著各水利工作站人員，一段又一段巡視灌溉水路工程，每個人汗流浹背，洪會長要求大家務必劍及履及，掌握工程進度和品質，所到之處，農民都笑容相迎並感謝大家辛勞，農民說，水利隊像醫生義診隊下鄉，把所有陳年老舊的水路都醫好了。

多天來水利會長洪國浩帶領各工程單位，巡視斗六等8個水利工作站共10件發包的灌溉排水渠道，頂著大太陽及雷陣雨，對所有工程一一查核，任何細節都不錯過。

會長洪國浩表示，每年中央補助雲林水利會的工程經費約2.5億，今年初到目前已發包的工程達60件經費超過3.2億，灌區外規劃設計中的南投豐丘村取水工程需3200萬，灌區內更有大約7800萬經費也正測量設計中，總治理經費至少4.3億，相當可觀，完工後對八個工作站轄的水利灌溉將大幅改善。

經費還在持續增加中！洪國浩說，列入110到111年前瞻計畫的案件，總經費達近10.3億元！創下近年來最高治理金額，這段期間，各農區的水路工程全面動起來，各站人員忙得不可開交，但辛苦一些可換取水利改善，造福農業，再苦也值得。

洪會長也感謝農委會及立委的頂力支持與爭取，挹注雲林農田水利會龐大經費，全面改善渠道，讓農民有更好的耕作環境，他能理解水利員工的辛勞，只要大家群策群力，百尺竿頭，打造百年水利藍圖，雲林農業將得永續！

工作站人員說，各地工程全動起來，每個人累翻天，但看到許多因經費短絀一直無法改善的陳年舊案，得以施作改善，以及農民釋出友善的滿意笑容，覺得再辛苦都值了！

雲林農田水利工程全面動起來，許多陳年無解的水路也均動工，水利會長洪國浩（左二）帶領巡視各地工程，確保品質和進度。記者蔡維斌／攝影
雲林農田水利工程全面動起來，許多陳年無解的水路也均動工，水利會長洪國浩（左二）帶領巡視各地工程，確保品質和進度。記者蔡維斌／攝影
雲林農田水利工程全面動起來，許多陳年無解的水路也均動工，水利會長洪國浩（左三）帶領巡視各地工程，確保品質和進度。記者蔡維斌／攝影
雲林農田水利工程全面動起來，許多陳年無解的水路也均動工，水利會長洪國浩（左三）帶領巡視各地工程，確保品質和進度。記者蔡維斌／攝影
雲林農田水利工程全面動起來，許多陳年無解的水路也均動工，水利會長洪國浩（左二）帶領巡視各地工程，確保品質和進度。記者蔡維斌／攝影
雲林農田水利工程全面動起來，許多陳年無解的水路也均動工，水利會長洪國浩（左二）帶領巡視各地工程，確保品質和進度。記者蔡維斌／攝影
雲林農田水利工程全面動起來，許多陳年無解的水路也均動工，水利會長洪國浩（左一）帶領巡視各地工程，確保品質和進度。記者蔡維斌／攝影
雲林農田水利工程全面動起來，許多陳年無解的水路也均動工，水利會長洪國浩（左一）帶領巡視各地工程，確保品質和進度。記者蔡維斌／攝影

農民 洪國浩

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