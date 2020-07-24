豪宅吸引力無法擋！台南好禮月月抽 9天登錄金額破億元

搶振興三倍券商機，台南市祭出消費抽房活動，從15日活動開跑來短短9天發票登錄金額已突破1億元，第一波抽獎將於8月17日登場，呼籲民眾把握機會越早登錄，抽獎機會越多，手邊有發票及登錄券的民眾千萬不要錯過，儘快登錄抽大獎。

台南市長黃偉哲也在臉書宣布，目前累積最新消費登錄金額已經達到1.13億，顯示消費熱氣已開始升溫，從暑假來臺南觀光住宿、消費，通通都有大幅的成長，可預見到年底榮景可期，臺南有好多好吃、好玩、好逛元素，吸引遊客到來。

黃偉哲表示，對於有些地方人潮爆量，衍生旅遊品質大幅下降與商家藉機哄抬情況，市府絕不容許發生，也將要求消保官嚴加查察，絕對不手軟，一方面呼籲全國民眾來臺南觀光消費，一方面也呼籲業者要有這個商業道德社會良心，避免造成對臺南觀光負評。

經發局長陳凱凌説，從7月15日迄今發票金額登錄平均每天增加金額為1645萬元，日平均成長率25%。每天平均可新增登錄1.3萬張發票，另外例假日會是另外一波人潮，預估例假日消費金額較平日成長多5~10%。

相關優惠訊息可上臺南振興遊購站(https://3000.tainan.gov.tw/)網站查詢。

台南好禮月月抽電動機車，最大獎推出價值600萬元的大樓輕豪宅外，還有汽車、五星級總統套房、頂級帆船遊程等大獎，只要消費滿200元發票或至指定市場/夜市兌換登錄劵消費就能參加抽獎。