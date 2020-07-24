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影／「100周年豪捐100萬」 瑞春醬油緊繫媽祖百年情
「欣逢100周年慶，捐100萬」西螺當地知名瑞春醬油1921年創立，現已傳承至第四代，明年將迎一百周年慶，董事長林淑媛今天特地率三子鍾政衛、鍾政峰、鍾政達至西螺福興宮捐出100萬現金，答謝太平媽祖靈威護佑百年老店經營平順，場面隆重溫馨。
林淑媛談起與福興宮的淵源，娓娓道出瑞春醬油的創立故事，該品牌99年前由第一代創辦人鍾琴，在習得釀醬油技術後，就在西螺媽祖宮旁擔扁擔扛醬油，沿街叫賣。林淑媛說，「一路走來，始終如一」，家族上下皆歡喜與媽祖牽起這段百年情。
「綿延百年情」福興宮董事長楊文鐘說，福興宮有近300年歷史，欣逢瑞春醬油百年慶的大喜事，雙方能見證這段緣，相當難能可貴。
楊文鐘表示，多年來除與瑞春醬油合作推出形如醬油甕的「聚寶甕存錢筒」，還有結合媽祖文化的醬油及創意周邊產品，此次百年慶也研擬再推出另類紀念品，與消費者、信眾共同傳揚百年善緣。
福興宮正在進行第一期建築物整建工程，楊文鐘表示，距離上一次大修已相隔60年，既有建築需再重新翻修，共四期工程估需6000萬經費，此次瑞春醬油挹注的善款將投入於此，「相輔相成」，廟方也期待藉瑞春醬油的拋磚引玉，有更多善心企業共襄盛舉。
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