台南永康橋老舊狹窄人車常爭道 地方爭取多年終要改建
台南永康、新化間幹道橋梁新灣橋民國60年代興建、橋面寬8公尺，近年車流量大增，許多騎機車爭道危及路人安全，不斷反映要求拓寬，市府與地方民代爭取營建署補助規畫改建拓寬，不過預估最快也要明年底才可能動工。
東西向新灣橋連接永康大灣與新化地區，早年汽車較少還可應付，近年車流量日增，橋面8公尺寬已無法負荷，加上汽機車與各式大小車爭道，成為高風險瓶頸。
今年營建署補助3億7千萬元，用於永康新灣橋改建及新營區延平路、柳營區柳營路跨急水溪橋改建。新灣橋預計最快明年底才會發包；兩座橋樑改善可打通瓶頸、提升用路人安全行車空間，紓解跨區域交通。
市府工務局表示，獲立委林宜瑾及賴惠員協助，今年向營建署爭取104-111年生活圈道路交通系統建設，日前獲核定補助，可望串連大台南路網，達到交通四通八達的順暢。
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