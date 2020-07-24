黃偉哲：台南三倍券消費逾億 不容老鼠屎壞了粥

搶攻振興三倍券市場，台南市祭出公寓及汽車等大獎，台南市長黃偉哲今天接受媒體聯訪時表示，台南市9天來消費金額突破新台幣1億元，市府不能容許1顆老鼠屎壞了一鍋粥。

黃偉哲指出，振興三倍券上路，台南市9天來的消費金額逾1億元，市府正在思考是否還要加碼獎品，包括頭獎往上堆疊及再增加一些普獎，以提高中獎的機率。因消費熱季才剛開始，不論是報復性心態或理性消費，未來榮景是可期的。

黃偉哲表示，旅遊人潮爆量時，若商家藉機哄抬住宿費用及商品價格，市府一定嚴查及立即公布；如果旅遊品質下降，包括器材設備損壞、整潔度有問題等，該罰就罰、該打就打，絕不手軟。

黃偉哲說，市府不能容許1顆老鼠屎壞了一鍋粥，台南旅宿旅遊的觀光金牌，絕對不容許有老鼠屎，絕對不能有少數害群之馬。