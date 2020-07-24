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影／蔡英文訪嘉義市 黃敏惠：請中央兌現選舉承諾

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
總統蔡英文今天到嘉義天后宮參拜。記者卜敏正／攝影
總統蔡英文今天到嘉義天后宮參拜。記者卜敏正／攝影

總統蔡英文今天上午參訪嘉義天后宮，在廟內參拜後與市長黃敏惠、立委王美惠等人會談，黃等人提出嘉義鐵路高架化，中央應依承諾全額負擔，蔡英文回應，將在下週三中常會中提出討論。

總統蔡英文今天上午10點到嘉義市天后宮參拜，總統府副秘書長李俊俋、內政部長徐國勇及天后宮董事長王文良丶黃敏惠、王美惠等人陪同上香敬拜，昨外傳嘉義蕭家班、前市議長蔡貴絲夫婿蕭登獅將到場，今天並未出現，蔡英文與眾人私下開會15分鐘後，和廟方及嘉義市小英之友會幹部等人拍照留念後，即匆匆離去。

黃敏惠表示，今天和總統會面，特別提到鐵路高架化議題，這是包括嘉義市立委、議長、大家的共同考量，希望中央兌現嘉義市鐵路高架化中央全額負擔承諾。

黃敏惠說，今天反映後蔡總統好像才知道，當初中央曾對台中、嘉義、台南三縣市承諾，鐵路地下化改成高架化，支出即可減少、經費將由中央全額負擔，當初中央這個承諾、開的支票，讓參選總統的陳水扁贏了選舉，中央當然應該兌現。

她說，這次面會不只她，許多人都一起為嘉市鐵路高架化工程經費，請總統考量，同時也爭取嘉義市西區國民運動中心，這是所有嘉義市民期待也請總統一起支持。蔡總統也表示將會在下週三的會議中，和行政院長討論。

另對於蔡總統到天后宮參拜，董事長王文良坦言，他也是上週才收到訊息，雖然驚訝但當然歡迎，也期許嘉義市天后宮，能夠連結旁邊檜意生活村成為另一個觀光景點。

總統蔡英文今天到嘉義天后宮參拜。記者卜敏正／攝影
總統蔡英文今天到嘉義天后宮參拜。記者卜敏正／攝影
總統蔡英文今天到嘉義天后宮參拜，會後和眾人合影留念。記者卜敏正／攝影
總統蔡英文今天到嘉義天后宮參拜，會後和眾人合影留念。記者卜敏正／攝影

嘉義 天后宮 鐵路高架化

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