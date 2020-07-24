台南9天消費金額破億！黃偉哲：考慮加碼增加獎項

各縣市搶三倍券商機，台南市政府舉辦每月抽獎活動，祭出房子、車子、銀子「五子登科」獎品，從15日至今，9天已累積消費登錄金額破1億元，黃偉哲今天宣布，首波抽獎將在8月17日登場，且會再研議加碼，歡迎大家到台南消費。

黃偉哲說，振興抽獎活動在短短9天登錄金額就突破1億元，台南旅宿、農特產及美食實力強，好吃、好玩又好逛，不管是三倍券、農遊券、藝FUN券或各種券，統統可以拿來台南消費；台南市政府也正在思考，若在一定時間內消費金額突破去年紀錄，可研議再加碼，至於是加碼更大獎或更多小獎，後續將請經發局再研究設計。

黃偉哲表示，近期在其他縣市發生遊客人數爆量導致旅遊品質下降，或業者趁勢哄抬價格等情形，這些都不容許在台南發生，他要求消保官嚴加查察旅宿費用、商品價格等，若發現業者違法屬實就會立即公布；旅館或景點整潔度如果有問題，也會要求盡速改善，「不容許一顆老鼠屎壞了一鍋粥」。

台南市經發局長陳凱凌指出，台南好禮月月抽活動，最大獎推出價值600萬元的大樓景觀宅之外，還有汽車、五星級總統套房、頂級帆船遊程等大獎，只要憑消費滿200元發票或到指定市場、夜市兌換登錄券就能參加抽獎，活動開跑9天，發票登錄金額已破1億元，參加抽獎會員累積2萬1093人。經發局統計，民眾來台南消費平均消費金額約1500元，相關優惠訊息可上台南振興遊購站網站查詢。