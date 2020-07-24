奪國家卓越獎 台南新化果菜市場110年9月啟用

台南市政府辦理新化果菜市場遷建工程，這件工程獲得「2020國家卓越建設獎」，預定民國110年9月啟用，市府期待成為南台灣重要果菜批發市場。

台南市政府農業局人員今天指出，台南市新化區的新化果菜市場，是極具歷史及指標性的市場集散地，原位於市區，因腹地小，緊鄰學校、住宅區，發展性受阻，評估後遷移。

新化果菜市場的遷建計畫，由都市里人團隊李麗如建築師事務所與荷蘭MVRDV事務所跨國合作設計，果菜市場屋頂綠化及流線型設計特殊景觀，已取得候選綠建築及候選智慧建築雙證書。

全新的新化果菜市場將採出入口人車分流，進卸貨動線順暢，市場內空間採大挑高、大跨距，通風照明良好，機能區位清晰易辨識，不僅可讓新化果菜市場成為新地標，也能吸引遊客。

台南市政府農業局長謝耀清表示，台南市農業去年產值突破新台幣600億元，新化果菜市場改建後，將引進現代化資訊拍賣設備，以拍賣為主、議價為輔，以及青果為主、蔬菜為輔兩主軸，提升市場競爭力。

新化果菜市場已奪得「2020年國家卓越建設獎」中的最佳規劃設計類卓越獎，預定110年9月啟用後，將成為南台灣重要果菜批發市場，不僅提供衛生安全的蔬菜青果，又因鄰近國道3號、國道8號及台20線，也對在地農特產品行銷及交通旅遊環境有一定程度的提升。