嘉縣議員爆逐鹿部落用水來自淨化生活汙水 水公司否認

嘉義縣議員何子凡貼臉書爆料指稱，在番路鄉安置八八風災災民阿里山鄉鄒族的逐鹿部落，使用水公司觸口淨水廠用水，汲水口取用淨水廠前小溪溝水源，淨化處理，他質疑 「廚房水槽、浴廁化糞池流出再淨化的水，你敢喝嗎！？」

水公司第五區管理處說，觸口淨水場唯一水源來自八掌溪，由於場區草皮遼闊，加以廢水池需水源清洗，故另取淨水場門口清淨地表水澆灌及清洗設備使用，該水源與民眾飲用水處理流程各自獨立，為免民眾誤解，竹崎營運所已將取水口封閉。

何子凡說，「有民眾陳情，位於番路鄉牛埔仔水公司第五區管理處觸口淨水廠，每日供水8000噸，提供番路鄉民使用，門前竟有汲水口，會在觸口八掌溪河水混濁或不足，直接汲取淨水廠門前小溪溝水源代用。

我往小溪溝上游查看，發現「專用汙水下水道處理系統」汙水排放於此，該系統疑似未運轉喪失功能，靠近源頭處排水溝優氧化嚴重，水溝充滿白色菌絲，周邊散發惡臭。

我致電水公司營業處查證，對方表示會在八掌溪缺水或豪雨河水混濁時，以淨水廠前方小溪溝水源「少量」應急使用，但都有加「淨化」處理。對此，我仍感不可思議，家庭汙水廚房水槽、浴廁化糞池，即使經自來水廠標準程序「淨化」，但沒煮沸飲用仍有衛生風險，且「觀感」問題更難以接受